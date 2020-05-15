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Çizimlerle 40 Hadis Yarışması’nda dereceye girenlere bisiklet ödülü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Çizimlerle 40 Hadis Yarışması’nda Siverek’te dereceye girenler bisikletle ödüllendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:18:46 -
Çizimlerle 40 Hadis Yarışması’nda dereceye girenlere bisiklet ödülü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Çizimlerle 40 Hadis Yarışması’nda Siverek’te dereceye girenler bisikletle ödüllendirildi.


Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğünün Türkiye genelinde geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlatmış olduğu Çizimlerle 40 Hadis Yarışması’nda Siverek’te dereceye girenlere ödülleri verildi. Vakfın Siverek gönüllüleri tarafından sürpriz yapılarak ziyaret edilen öğrenciler, karşılarında bisikletleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Doğum günü hediyesi oldu


Yarışmada dereceye giren Sudenur Bütünay doğum gününü kutlarken karşısında bisikleti görünce sevincini gizleyemedi. Doğum gününde aldığı en güzel ve değerli hediye olduğunu söyleyen Sudenur Bütünay, TUGVA Vakfı’na teşekkür etti.


Amaçlarının milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesini, bayrağını, milletini, devletini seven bir nesil yetiştirmek olduğunu söyleyen Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Şube Başkanı Ramazan Lale şu ifadeleri kulandı:


"Türkiye genelinde Çizimlerle 40 Hadis Yarışması daha önce gerçekleştirmiştik. Bu yarışmada amacımız çocukların hadisleri severek öğrenmeleri sağlamaktı ve bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. İlçemizde de yaklaşık olarak 100 tane öğrenci bu yarışmaya katıldı, Şanlıurfa İl Başkanlığımız tarafından kurulan jüri heyeti tarafından Siverek’te dereceye giren öğrencileri seçti. Bu kapsamda bizde Siverek teşkilatı olarak, öğrencilerimize bir sürpriz yapmayı düşündük. Ödül töreni düzenlemeyi düşünüyorduk ama maalesef bu salgın nedeniyle düzenleyemedik. Biz de habersiz öğrencilerimizin evine giderek onlara, onlara güzel sürpriz yaptık. Bu ödüllerin verilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum."

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