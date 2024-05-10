Civan perçemi nedir? Diye merak edenlere: Etkili olan doğadaki şifa, aranan listede 1 numara, talep var!

Achillea millefolium olarak da bilinen civan perçemi geçmiş dönemde tıbbi olarak oldukça sık kullanılan çiçekli çok yıllık bir bitkidir. Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa bu bitkinin sıklıkla yetiştirildiği bölgeler arasında yer alır. Bununla birlikte dünyanın her yerinde civan perçemi yetiştirilebilir.

Civan Perçemi Ne İşe Yarar? Nedir?

Civan perçemi tıbbın henüz bu kadar gelişim göstermediği geçmiş zamanlarda insanlar tarafından yara ve yanıkların iyileşmesi, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve baş ağrısı tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Tıbbın gelişim göstermesi ile birlikte civan perçemi ilaç yapımında kullanılan bitkilerden biridir. İnsanlar tarafından genellikle egzama, huzursuz bağırsak sendromu (İBS), yara iyileşmesi ve diğer birçok durum için kullanılmaktadır.

Örneğin; bel ağrıları, basur problemi, idrar söktürücü etkisi bunlardan yalnızca birkaçını oluşturuyor. Civan perçemi otunun faydalarını sayacak olursak ;

İdrar yolu enfeksiyonlarında idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar problemlerinde düzenli olarak kullanıldığında iltihabı hafifletir. İçmek ya da haşlayıp buharına oturmak suretiyle bu amaçla kullanılır.

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Civan perçemi otu rahim problemlerinde de önemli bir şifa kaynağıdır. Rahim akıntıları, yumurtalıklardaki iltihaplar ve oluşan miyomlarda kullanılabilir.

Akciğer kanserinde kullanılırsa fayda eder.

Bel ağrıları için kaynatılıp içildiği zaman ağrıyı hafifletici özelliği vardır.

Basur (hemoroid) problemlerinde merhem halinde ya da yaprakları ezilip pansuman yapma şeklinde kullanılırsa şifa bulunur.

*Civan perçemi otu egzama sedef gibi cilt hastalıklarına ya da ciltte oluşan kızarıklık ve tahriş olma durumlarına da iyi gelmektedir. Ayrıca civan perçemi otunu çay halinde demleyip cildinize sürerseniz güzel bir cilt için fayda sağlayacaktır Boğmaca ve kızamık gibi hastalıklarda şifa kaynağıdır.

*Uyku problemleri çekenler kullandığında rahat uyumalarına yardım eder.

*Diş ağrılarına da etkilidir.

*Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

*Safra kesesine faydalıdır.

*Sindirim sistemini rahatlatır. Mide kanamaları, mide yanmaları gibi durumlarda çok iyi fayda sağlar. Hazımsızlık hallerine faydalıdır.

*Öksürüğe iyi gelir. Öksürükle birlikte oluşan balgamı atmaya yardımcıdır.

*Bahar nezlesi problemi yaşayanlarda da civan perçemi otu oldukça rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

*Anemiye iyi gelir. Vücudun kan değerini düzenler.

*Baş ağrılarını geçirdiği için özellikle migren ataklarında oldukça fayda sağlar.

*Depresyon, stres, sıkıntı durumlarında rahatlatır.

*Bin bir yaprak otu olarak bilinen civan perçemi grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda kurtarıcı özellik taşır.