Citroen'den eylül fırsatları

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, eylül ayına özel çok cazip finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.



Berlingo’ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.



SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.



BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 140 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.