Citibank'ın 13 ülkeden flaş çekilme kararı! İddia edildi: Citibank ATM’lerini kaldırıyor, binlerce çalışanı var!

ABD merkezli finans kuruluşu Citibank’ın ATM ağıyla ilgili aldığı belirtilen flaş karar Gazetemru’da yer aldı.

Dünyanın önde gelen bankacılık hizmetlerinden biri olan Citibank, Rusya'daki ATM faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Habere göre bankanın web sitesinde yapılan açıklamada, ATM ağını kapatmaya başladığı, tüm cihazların bu yılın sonuna kadar söküleceği duyuruldu. Haberde açıklamayla ilgili bilgide, “Citibank, ATM’lerindeki hizmetlerin durdurulması sürecinin başlangıcı hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Tüm ATM’ler 2023 yılı sonuna kadar sökülecektir.” denildiği ifade edildi. Ancak bu kararın tüm dünyayı mı yoksa bireysel bankacılık faaliyetlerinin sonlandırılması düşünülen 13 ülkeyi mi kapsadığı belirtilmedi.

13 ülkeden çekilme kararı

Citigroup, Nisan 2021’de strateji güncellemesinin bir parçası olarak aralarında Rusya’nın da bulunduğu 13 ülkedeki bireysel bankacılık piyasalarından çekilme kararını açıklamıştı. Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından Citibank geçen yılın mart ayı ortasında Rusya’da yeni müşteri çekmeyeceğini ve Rusya’dan çekilme sürecini bireysel bankacılığın ötesine taşıyacağını duyurmuştu.

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