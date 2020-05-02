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Ekonomi

Cirosu online etkisiyle arttı

Teknosa, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 48 milyon TL ciroya ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 25 seviyesinde büyüme gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:43:00 -
Cirosu online etkisiyle arttı

Teknosa’nın, yılın ilk 3 ayında e-ticaret kanalındaki performansına bakıldığında, 2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa’nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10,7’sine ulaşmış oldu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansı sürdürdüklerini belirterek, “Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaparak müşterilerimize her an, her yerde, diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz” dedi. Gürcan, “Tüm müşterilerimizle online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda en sağlıklı koşullarda buluşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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