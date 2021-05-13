Ciro endeksi yükseldi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık yüzde 5.3 arttı. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık yüzde 53.5 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de martta aylık yüzde 5.7 yükseldi. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 4.2 düşüş gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.6 değer kazandı. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık yüzde 39.9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi aylık yüzde 7.2 arttı.