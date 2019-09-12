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Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Konya’da yanında çalışan 15 yaşındaki çırağını triger kayışı ile döverek yürüyemez hale getirdiği iddia edilen oto bakım ustası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:06
Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Konya’da yanında çalışan 15 yaşındaki çırağını triger kayışı ile döverek yürüyemez hale getirdiği iddia edilen oto bakım ustası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 7 Temmuz 2019 tarihinde Karatay Motorlu Taşıtlar Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki M.A., Fatih S.’ye (34) ait oto bakım ve onarım servisinde işe başladı. Müşterisine sinirlenen Fatih S. yanında çalışan çocuğu triger kayışı ile ayakta duramayacak hale gelene kadar dövdü. M.A.’nın eve kuzenin omuzlarında geldiğini gören aile dehşete düşerek şikayetçi oldu.


Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Fatih S. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben çalışma şekli nedeniyle kendisini dikkat olması için uyardım. M.A’nın dikkat sorunu vardı. Onu dövmedim, iyi niyetimin kurbanı oldum. Hakkımdaki suçları reddediyorum” dediği öğrenildi.


Nöbetçi mahkemeye sevk edilen oto bakım ustası, ’kasten yaralama, hakaret, tehdit ve hürriyeti tahdit’ suçlarından tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:06
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