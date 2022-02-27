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Yerel Cips paketlerinde uyuşturucu satanlar tutuklandı
Yerel

Cips paketlerinde uyuşturucu satanlar tutuklandı

Siirt'te minibüste yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 10:59:00 -
Cips paketlerinde uyuşturucu satanlar tutuklandı

Siirt ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu Siirt'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Dedektör köpekle yapılan aramada bir miktarı cips paketlerine gizlenmiş 593 gram eroin ve 1 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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