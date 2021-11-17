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Yerel Cips kutusunun içinden çıkan şoke etti!
Yerel

Cips kutusunun içinden çıkan şoke etti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda şüphe üzerine durdurulan aracın içerisinde cips kutusuna gizlenmiş 90 gram kokain ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:30:00 -
Cips kutusunun içinden çıkan şoke etti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada cips kutusu içerisinde 90 gram kokain ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Fethiye girişinde dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

90 gram kokain bulundu

Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.S.Ç. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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