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Çipras'tan Türkiye'ye gönderme: Genelkurmay başkanını atamamızın nedeni...

Yeni savunma bakanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı ile görüşen Yunanistan Başbakanı Çipras, bunun hem yerel hem de dış politika açısından bir mesaj olduğunu söyledi. Çipras'ın bu mesajı Türkiye'ye gönderme olarak yorumlandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:21
Çipras'tan Türkiye'ye gönderme: Genelkurmay başkanını atamamızın nedeni...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile isim anlaşmazlığı meselesini gerekçe gösterip dün istifa eden Savunma Bakanı Panos Kammenos’un yerine atadığı Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile bir araya geldi.

Çipras, genelkurmay başkanının savunma bakanı görevine getirilmesinin hem dış hem de yerel düzeyde açık bir mesaj olduğunu söyledi. Çipras, “Bu atama aynı zamanda Yunanistan’ın egemenlik haklarının savunulmasıyla ilgili de şu mesajı veriyor: Biz birlik olmuş vaziyetteyiz, egemenliğimizi bozmaya çalışacak herhangi bir şey yapmaya çalıştıklarında karşılarında bu şekilde duruyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Çipras’ın ardından söz alan Apostolakis de görevini ‘siyasi partilere uzak durarak’ icra edeceğini vurguladı, Çipras’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:21
  1. Evangelos Apostolakis
  2. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
  3. Savunma Bakanı Panos Kammenos
  4. Çipras
  5. Yunanistan
  6. Makedonya

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