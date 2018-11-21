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Çipras'tan Putin'i ikna çabası: Türk Akımı'nı...

Türk Akımı'nın kendi topraklarından geçmesini isteyen Yunanistan'dan rakibi Bulgaristan'a karşı önemli bir hamle geldi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:31
Çipras'tan Putin'i ikna çabası: Türk Akımı'nı...

Atina hükümetinden bir kaynak, Aleksis Çipras'ın 7 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Türk Akımı'nın Yunan topraklarından geçmesi konusunu ele alacağını ifade etti.

Yunan kaynak, "Yunanistan, enerji alanında Türk Akımı'na ilgi duyuyor. Bu, yapılan son istişare toplantılarında ve resmi açıklamalarda açıklık kazandı. Örneğin; Başbakan Yardımcısı Yanis Dragasakis, Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov ile kasım başındaki görüşmesinde bu konuyu masaya yatırdı, Çipras da 15 Kasım'da Selanik'teki Balkan liderleri zirvesinde buna değindi" dedi.

"Yunanistan Rusya'dan stratejik yatırımlar bekliyor"

Bu arada kaynağa göre Atina, Rusya'nın stratejik yatırımlar yapmasını da istiyor.
Kaynak, "Rusya'nın Yunanistan'da turizm ve gayrimenkul gibi stratejik olmayan alanlarda önemli yatırımları olsa da, ziyaret kapsamında stratejik yatırımlar da görüşülebilir" diye ekledi.

Daha önce çalışma yürüteceklerini söylemişti

Çipras, daha önce Türk Akımı doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa'ya uzanması için Brüksel'de aktif şekilde çalışma yürüttüklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:31
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  2. türk akımı
  3. Aleksis Çipras
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