Çipras'ı korku sardı! 'Türkiye'nin bölgedeki rolünden endişeliyiz'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'ın ABD'nin Suriye'den çekilme kararından rahatsız olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Kıbrıs Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, İsrail'de üçlü zirve gerçekleştirdi.

Endişe duyuyor

Zirvenin ardından konuşan Çipras, "Suriye'deki durumu ele aldık. ABD'nin kısa süre önce aldığı çekilme kararından ve bölgedeki üçüncü ülkeler Türkiye ile İran'ın gelecekteki rolünden endişe duyduğumuzu gizlemeyeceğim" dedi.

Çipras, sadece son gelişmeler çerçevesinde değil, genel çerçevede güvenlik ve istihbarat değişimi alanında işbirliğini pekiştirme konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs liderleri, üçlü zirve için 5. kez bir araya geldi. Zirvede enerji işbirliği, EastMed doğalgaz boru hattı, güvenlik konuları, siber tehditlerle mücadele ve ileri teknoloji alanında işbirliği konuları ele alındı.