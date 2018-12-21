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Çipras'ı korku sardı! 'Türkiye'nin bölgedeki rolünden endişeliyiz'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsrail ve Güney Kıbrıslı liderlerle yaptığı üçlü görüşmenin ardından ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

21 Aralık 2018 Cuma 19:15
Çipras'ı korku sardı! 'Türkiye'nin bölgedeki rolünden endişeliyiz'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'ın ABD'nin Suriye'den çekilme kararından rahatsız olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Kıbrıs Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, İsrail'de üçlü zirve gerçekleştirdi.

Endişe duyuyor

Zirvenin ardından konuşan Çipras, "Suriye'deki durumu ele aldık. ABD'nin kısa süre önce aldığı çekilme kararından ve bölgedeki üçüncü ülkeler Türkiye ile İran'ın gelecekteki rolünden endişe duyduğumuzu gizlemeyeceğim" dedi.

Çipras, sadece son gelişmeler çerçevesinde değil, genel çerçevede güvenlik ve istihbarat değişimi alanında işbirliğini pekiştirme konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs liderleri, üçlü zirve için 5. kez bir araya geldi. Zirvede enerji işbirliği, EastMed doğalgaz boru hattı, güvenlik konuları, siber tehditlerle mücadele ve ileri teknoloji alanında işbirliği konuları ele alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:20
  1. Çipras
  2. Yunanistan
  3. ABD

YORUM YAZ

  • basatbasat46 dk önce
    Bu Ciprasin konumasini soyle bir hikayeyle anlatayim. Cumhur baskani diyorki bu mahallenin oldugu yere buyuk bir alis veris merkezi yapacagiz, bundan butun mahalle sakinleri faydalanacak, is acisindan, mallarinin degerlenmesi acisindan. yandaki mallenin muhtari (Cipras) bundan rahatsizmis. Lan kim takar Yalova kaymakamini. Cipras, sen konus dur. Seni kimse dinlemiyor.
  • MilletMillet55 dk önce
    Korkma korkma canım acımayacak
  • NurNur57 dk önce
    Her yerden çıkar oldunuz otur yerine yunanistan büyükler konuşurken küçüklere söz düşmez!!!!!!

Günün Özeti

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