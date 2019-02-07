Çipras Rum toplumunun temsilcileriyle görüştü
Yunanistan Başbakanı Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle görüştü.07 Şubat 2019 Perşembe 06:37
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Çipras, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.
Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.
Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA
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