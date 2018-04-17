Çipras burnumuzun dibinde provokasyon yapacak!
Ege'de provokasyonlara devam eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Meis (Kastellorizo) Adası'na giderek kendince mesaj vermeye çalışacak, Türkiye'yi tahrik edecek.17 Nisan 2018 Salı 10:45
Yunan basını Aleksis Çipras'ın, Rodos Adası ziyareti çerçevesinde Meis Adası'na da geçerek "Türkiye’nin bölgedeki tahriklerine karşılık" ulusal egemenlik ve kararlılık mesajı vermek istediğini yazdı.
AÇILIŞ YAPACAK
Açıklanan resmi programa göre Yunan Başbakanı Çipras, bu sabah Meis adasını ziyaret edecek ve adadaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışını yapacak.
Çipras daha sonra Rodos adasına geçerek Rodos Palace otelinde düzenlenecek 13. Güney Ege Bölgesel Kalkınma Programı’nın açılışını gerçekleştirecek, saat 18:00’de ise adada bulunacak bakanları ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı gerçekleştirecek.
KAYALIĞA YUNAN BAYRAĞI
Dün de yine Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan Yunanlar, Didim açıklarındaki Antrofotos kayalığına Yunanistan bayrağı dikmiş, bayrak Türk yetkililerce indirilmişti.
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Necmettin5 sa önce Hem denize dök adamları,hemde doktugun yer onlarin olsun,sahi kurtulus savasinda turkiye emri nerden alıyordu? Necmettin5 sa önce Hem denize dök adamları,hemde doktugun yer onlarin olsun,sahi kurtulus savasinda turkiye emri nerden alıyordu? nooooo6 sa önce ne dünya olduk. yunanistanın, hollandanın, fransanın ve avusturyanın başına geçmiş zibidiler dünyayı yönetecekler, koca ülke çoluk çocuğa emanet edilmiş Süleyman Askeri6 sa önce Sözüm onasolcu Çipras Türkiye ile didişerek, içerideki dev problemlerivatandaşlarına unutturmaya çalışmasın.. Gitsin madam Merkeli razı etsinde, alacaklarından bır kısmını hibe etsin. Madam çok zalim, tüm yunanlıların iç donları dahil her şeyini alacak.Anadan üryan, başbakanları dahil, ortalıkta dolaşacaklar. Çok ayıp olacak...:-) BAL-KES7 sa önce NE YAPSIN KOPİL !BOYNUNDAKİ TASLAMANIN UCU PUŞTUN ELİNDE.....KENDİ İRADESİ İLE BİR ŞEY YAPAMAZ Kİ , ANADOLU YA DA İNGİLİZ GİR DEDİ GİRDİ, YETİŞ ABİ DEDİ İNGİLİZ ORALI BİLE OLMADI.....T.C Nİ SIKIŞTIRMAK İÇİN BU ZAVALLILARI KULLANIYORLAR Hasan Çetin7 sa önce Ey Yunan! fazla kaşınıyorsun,eğer daha fazla kaşınırsan dün istiklal savaşında ege denizine döküldüğün gibi yine Allah(cc) izni ve yardımıyla tekrar denize dökülürsün.Çok fazla abilerine güvenme,onlarda kurtaramazlar seni. Yavuz Selim 7 sa önce “Türkiye’nin burnunun dibinde” vay be.. birde haritaya baktığımızda “ulan Yunan’ı nasıl da denıze dökmüşsünüz” diyesi geliyor insanın (?)Yunanı Almanya kışkırtıyordur, borçlarından dolayı Almanya’nın kuklası olmuş Yunanistan.Her deliliği yaparlar ama bunlar ile savaşmaya da değmez. Polat8 sa önce Muhalefet senelerdir bağırıyor; Yunanlı 18 adamıza el koydu diye. Palavracı hükümetimiz sağır ve dilsiz nedense bu konuda. İlk adamızı işgal ettiklerinde biz diğer tamamını işgal etseydik böyle olmazdı. Ama nerde biz böyle vatansever. Yunus168 sa önce BATAN YUNANİSTAN EKONOMİSİNİ ALMANLARA SATTIĞI İÇİN, ALMANYA NIN KÖPEĞİ OLDU. SOSYALİSTMİŞ İŞÇİLERİN DUYGULARINI SÖMÜREN SOLCU, KILIÇDAROĞLU NUN SELAMI VAR, Yusuf 8 sa önce Insallah Turkiye hic beklemedikleri sekilde siddetli bir karsilik ile agizlerinin payini verir.