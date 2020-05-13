Çıplaklar plajına koronavirüs darbesi
Batı'nın iğrenç kültürünü yansıtan ve Belçika'da ülkenin tek çıplaklar plajı olan ahlaksızlık plajı Bredene, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl boyunca kapalı kalacak.
Belçika'da ülkenin tek çıplaklar plajı olan ahlaksızlık plajı Bredene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl boyunca kapalı kalacak.
Bredene Belediye başkanı Steve Vandenberghe, Batı'nın ahlaksızlığının bir ürünü olan çıplaklar plajını önümüzdeki yıl yeniden hizmete sokmayı planladıklarını söyledi.
Vandenberghe, "Bu kararı almak kolay olmadı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan çıplaklar plajına yönelik önlem almak durumundayız. Virüsün yayılma nedeni olmak istemiyoruz. Plaj alanının sınırlı olması nedeniyle mesafe zorunluluğuna uymak oldukça zor." dedi.