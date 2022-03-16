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Yaşam Çıplak vatandaşa meydan dayağı
Yaşam

Çıplak vatandaşa meydan dayağı

Bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı. Şahsın sokakta soyunup gezmesi akıllara Adanalı sanatçı Şener Şen’in “Çıplak Vatandaş” filmini getirdi

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:11:00 - 2022-03-16 10:14:10
Çıplak vatandaşa meydan dayağı

 Adana’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 Mart gecesi bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı. Bu durumu gören vatandaşlar, şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu ancak şahıs uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti. Bir süre sonra eli sopalı bir kişinin geldiğini gören şahıs, aracın üzerinden atlayarak kaçtı. Şahıs fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti. Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkıp uzandı. Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini, şahsın yanına gelerek onu darp etti. Vatandaş uzun süre çıplak şahsı döverken, bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşın elinden kurtulan şahıs olay yerinden kaçtı. Bir mahalle sakini de şahsın kıyafetlerini yerden alıp ona doğru götürdü. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu.

Adana sokaklarında kıyafetlerini çıkartarak bir şahsın gezmesi, başrolünde Adanalı sanatçı Şener Şen’in oynadığı “Çıplak Vatandaş” filmini akıllara getirdi. Bu filmde de Şener Şen kıyafetlerini çıkartıp sokakta geziyordu.

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Yorumlar

Aksi ihtiyar

İşte bu çok yerinde olmuş. Toplumun geneline aykırı edepsizlik yapanlar toplumun kanunlarınca cezalandırılmalıdır. Yanlış yapana "dur!" demek farzdır, nehy-i münkerdir. İş devlete kalınca her şey alt üst oluyor.
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