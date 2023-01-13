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Teknoloji Çip üretim devinden Japonya'ya ikinci yatırım
Teknoloji

Çip üretim devinden Japonya'ya ikinci yatırım

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'da ikinci çip imalat tesisi kuracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 07:35:00 -
Çip üretim devinden Japonya'ya ikinci yatırım

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, üretici firmaları yatırıma zorluyor.

Tayvan merkezli TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C. C. Wei düzenlediği basın toplantısında, Doğu Asya ülkesi Japonya'ya yeni çip yatırım planlamalarına değindi.

CEO Wei, müşterilerin talepleri ve Japon hükümetinin destekleri sonrası, Japonya'ya ikinci mikroçip imalat fabrikası kurma kararı aldıklarını söyledi.

Küresel çip piyasasının bu yıl yaklaşık yüzde 4 oranında daralmasını beklediklerini anlatan Wei, TSMC'nin ileri teknolojisiyle firmanın gelir seviyesini koruyacağını kaydetti.

Japon hükümeti, TSMC'nin Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto'da 8,6 milyar dolar değerinde ve inşaatı süren fabrika yatırımı için finansal destek verileceğini açıklamıştı.

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