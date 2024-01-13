  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK terör örgütünün hain saldırısından sonra Ali Yerlikaya'dan uyarı! Provokatörler de hesap verecek

Fransa para kasası kapısını açtı: 42 Rafale savaş uçağı siparişi verildi!

Emekli tuğgeneralden dehşete düşüren ABD uyarısı: Vatandaşlarımıza çağrımdır, o şehri terk etmesinler

Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Netanyahu, Dünya tersine döndü! Netanyahu'dan skandal sözler, yok artık dedirtti! Dava sona erdi! Tepki yağdı

Türk Donanması’nda nükleer, denizaltı gemisi: Donanmada askeri güç simgesi!

Cihat Yaycı'dan TCG Anadolu tepkisi! Çılgına döndü

ABD ve İngiltere'nin saldırılarına yüzbinlerce Yemenli meydan okudu!

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk açıklamasında İmam Hatipleri hedef aldı!

Hamas Türkiye'nin kapısını çaldı: Ankara'dan bunu istiyoruz
Teknoloji Çip savaşları yeni safhada! Japon dev teknoloji transferi için ABD'li şirketi satın alacak
Teknoloji

Çip savaşları yeni safhada! Japon dev teknoloji transferi için ABD'li şirketi satın alacak

Yeniakit Publisher
2024-01-13 07:40:00 -
Çip savaşları yeni safhada! Japon dev teknoloji transferi için ABD'li şirketi satın alacak

Japonya'da çip üreticisi Renesas Electronics Corp. ABD merkezli Transphorm Inc. firmasını 339 milyon dolara satın alacağını bildirdi.

Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarına hız kazandırıyor.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Renesas, ABD'li çip üreticisi Transphorm Inc. firmasını toplamda 339 milyon dolara satın alacak.

Buna göre, Renesas, ABD'li firmanın tedavülde bulunan hissesi başına 5,10 dolar ödeyecek. Satın alma 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

Renesas, satın almayla ABD'li firmanın daha küçük ve güç açısından daha verimli yongalar üretimindeki galyum nitrür malzeme teknolojisine ulaşabilecek.

Galyum nitrür yarı iletkenlerinin önemli bir tasarımcısı ve üreticisi kabul edilen Kaliforniya merkezli Transphorm, Japonya'da çip tesisleri işletiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor
Japonya'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Dünya

Japonya'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Japon deprem uzmanından afetzede vatandaşları rahatlatacak açıklama
Japon deprem uzmanından afetzede vatandaşları rahatlatacak açıklama

Gündem

Japon deprem uzmanından afetzede vatandaşları rahatlatacak açıklama

Japonya'dan NATO'ya 37 milyon dolarlık yardım sözü
Japonya'dan NATO'ya 37 milyon dolarlık yardım sözü

Dünya

Japonya'dan NATO'ya 37 milyon dolarlık yardım sözü

Japonya'da ölenlerin sayısı 213'e yükseldi
Japonya'da ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

Dünya

Japonya'da ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

Japon otomobil üreticisi elektrikli yarışına katıldı! Yeni araçlarını tanıttı
Japon otomobil üreticisi elektrikli yarışına katıldı! Yeni araçlarını tanıttı

Otomotiv

Japon otomobil üreticisi elektrikli yarışına katıldı! Yeni araçlarını tanıttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23