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Yerel Cip küçükbaş havyan sürüne daldı! 58 hayvan telef oldu
Yerel

Cip küçükbaş havyan sürüne daldı! 58 hayvan telef oldu

Hatay’da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 07:12:00 -
Cip küçükbaş havyan sürüne daldı! 58 hayvan telef oldu

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIK 242 plakalı cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu.

Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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