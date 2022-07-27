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Dünya Çip krizi sürerken ABD ve Çin'den peş peşe adımlar
Dünya

Çip krizi sürerken ABD ve Çin'den peş peşe adımlar

Otomotiv alanındaki çip krizi devam ediyor. Bu anlamda Washington'da yeni yasa için hazırlıklar devam ederken Çin'de ise 2024 yılına kadar kurulması hedeflenen çip fabrika sayısı netleşti.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 07:22:00 -
Çip krizi sürerken ABD ve Çin'den peş peşe adımlar

Otomotivde dikkat çeken çip krizi, diğer sektörlerde de kendisini gösteriyor.

Bazı tahminler, küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar devam edeceğini söylüyor.

ABD ve Çin'in yarışı

Böyle bir dönemde ABD ve Çin, çip yapma yarışına hazırlanıyor. Kaliforniya merkezli Intel, Tayvanlı akıllı telefon çip tasarımcısı MediaTek için çip üretme anlaşmasına vardığını açıkladı.

31 yeni çip fabrikası kurma planı

Çin ise 2024 yılına kadar 31 yeni çip fabrikası kurma planlarını değerlendiriyor.

Hem Çin hem de ABD, pandemi kaynaklı dağıtım karmaşası, uluslararası gerilimler ve savaş durumunda daha fazla tedarik zinciri esnekliği ve denizaşırı kaynaklara daha az bağımlılık istiyor.

Çip kıtlığı üretimi yavaşlattı

Axios'un haberine göre, Çin'in odak noktasını büyük ölçüde daha eski çipler oluştururken Tayvan, ABD ve Güney Kore, en gelişmiş çip üretim süreçlerinde dünyaya öncülük ediyor.

Koronavirüs salgını sırasında belirli türdeki endüstriyel çiplerin kıtlığı, ABD'de otomobil üretim kapasitesinde çarpıcı yavaşlamalara yol açtı.

Senato'da oylama yapılacak: IBM devrede

Senato, bu hafta ABD'de yerli çip üretimini finanse etmekle ilgili oylamaya hazırlanıyor.

IBM Başkan Yardımcısı Gary Cohn, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasayı geçirmenin önemini vurgulamak üzere senatörlerle görüşmek için bu hafta şirketin 60'tan fazla yöneticisinin Washington DC'ye uçacağını belirtti.

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