Cinsiyet partisi rezaletinde feci kaza! Konfetiyi kasıklarına patlattı!
İngiltere’nin Manchester kentinde cinsiyet partisi rezaletinde, bir baba ters tuttuğu konfetiyi kasıklarına patlattı. Feci kaza kameraya anbean yansıdı.
Cinsiyet partisi rezaletinde, doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için konfeti patlatan baba, konfetiyi tersten patlatınca görünmez bir kaza yaşandı. Genç adamın kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Konfetiyi kasıklarına patlattı!
İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Gemma Bayliffe Newby, yeni doğacak bebeği için cinsiyet partisi düzenledi. Doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için evinde parti düzenleyen aile, renkli konfeti fişeği patlatmak istedi.
Konfetiyi ters tutarak patlatan baba Oliver, fişeğin kasıklarına doğru patlamasıyla acı içinde yere yuvarlandı. O anlar kameraya yansıdı.
O anları sosyal medyadan paylaştı
Baba Oliver’ın ters tutarak kasığını hedeflediği fişeğin içinden çıkan mavi renkli konfetilerden bebeğin erkek olduğu anlaşıldı. Gemma, o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Gemma videoyu “Baştan sona, yanlış gidebilecek her şey kesinlikle yanlış gitti. Sonuna kadar izle! Her şey var; gerilim, komedi ve gözyaşları.” mesajıyla paylaştı.