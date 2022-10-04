Cinsiyet değiştiren 27 yaşındaki gencin pişmanlığı! Gözyaşları ile anlattı

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LGBT lobisi, Türk-aile yapısını eşcinsel sapkınlık üzerinden hedef almayı sürdürürken, eşcinsellik tuzağına çekilen gençlerin de hayatı kararıyor.

27 yaşındaki Joey Maiza adlı İngiliz vatandaş, cinsiyet değiştirdikten sonra yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Kaydettiği videoda, gözyaşlarına hakim olamayan genç, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar 30-40 yaşlarına geldiğinde 'ben 16 yaşımda ne yaptım' diyecek. Çocuklara ve gençliğe olacaklar için sinirliyim, çünkü bundan pişmanlık duyan çok fazla. Gittikçe çok daha fazla insan ve genç ortaya çıkmaya başladı. Şimdi 20-21 yaşlarında olan birinin hikayesini okudum. Sanırım 16 yaşındayken ergenlik önleyici kullanmaya başlamış ve kendisi şu an intihara meyilli durumda... Çünkü insanlar bundan zarar görüyor.

Bu işin sonunda elde edeceğimiz şey harap olmuş bir nesil olacak. 10-15 yıl içinde harap edilmiş bir gençlik var olacak ve bunun geri dönüşü olmayacak. Kendim için değil, aslında kendim için de üzgünüm ama insanlık ve çocuklar için çok üzgünüm.