Cinsel saldırıya uğrayan kadın saldırganı dövdü, 'fazla dövmüşsün' denilerek para cezasına çarptırıldı

Karadağ'da yaşayan Milica Zivkoviç, sokakta cinsel saldırıya uğradı. Kicboks yapan Zivkoviç saldırganı dövdü. Sonucunda ise adama “çok fazla karşılık verdiği” gerekçesiyle suçlu bulundu. Mahkeme, “öz savunmayı” abarttığı gerekçesiyle genç kadına yaklaşık kamu düzenini bozmaktan 80 euro para cezası verdi.

Uluslararası kamuoyu Karadağ’da yaşayan Milica Zivkoviç’in başına gelenleri konuşuyor… Ülkenin kuzeyindeki Kolasin kasabasında yaşayan ve arkadaşıyla bir mekandan çıktıktan sonra eve dönen 24 yaşındaki genç kadın gece vakti bir adamın kendilerini takip ettiğini fark etti.

Bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam önce sözlü sonra da fiziksel olarak tacizde bulundu. Bu duruma doğal olarak öfkelenen Zivkoviç, tacizci adamı dövdü.

Olay kısa sürede büyüdükten sonra adam ve kadın mahkemelik oldu.

Hakim karşısına çıkan Zivkoviç ise burada hayatının şokunu yaşadı. Zivkoviç, adama “çok fazla karşılık verdiği” gerekçesiyle suçlu bulundu. Mahkeme, “öz savunmayı” abarttığı gerekçesiyle genç kadına yaklaşık kamu düzenini bozmaktan 80 euro para cezası verdi.

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Gözaltına alınan saldırgan ise para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı. Cinsel saldırgana ise 370 euro para cezası kesildi. Genç kadına verilen para cezası ise insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

BAŞBAKAN BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Karadağ Başbakanı Dritan Abazoviç de, mahkeme kararına tepki gösterdi. “Maalesef çok kötü” yorumunu yapan Abazoviç, “Yargıda değişim ihtiyacı gösteren örnekleri görmek üzüyor. Fakat Milica, korkmadı ve cesurca ve sakince kendisine dayılanan adama karşı geldi ve onun hakkından geldi” dedi.

Zivkoviç, “Genelde insanların tepkileri çok pozitif. İnsanlar doğru olanı yaptığımı düşünüyor” dedi.