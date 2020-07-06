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Aktüel

Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:55:33 -
Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dede C.Y, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Mağdur S.A.K'nin babası hakkındaki şikayeti üzerine gözaltına alınan C.Y’nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kızının kendisine iftira attığını öne sürdü.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.


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