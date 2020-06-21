  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cinsel istimar iddiasına gözaltı

Samsun’’da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:31:18 -
Cinsel istimar iddiasına gözaltı

Samsun’’da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki E.G. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.G. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı