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Cinnete götüren yasa: 6284

Kadına şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan ancak şiddet vakalarını körükleyen 6284 sayılı kanun bir yuvayı daha parçaladı... Osmaniye’de 30 yıllık eşinden, yuvasından ve çocuklarından uzaklaştırılan Kemal E.’nin cinnet sonucu yuvası paramparça oldu. Hukukçular, bu yasanın yarardan çok zarar verdiğini vurguladılar.

11 Aralık 2018 Salı 11:39

FARUK ARSLAN - HARUN SEKMEN    İSTANBUL 

Kadına şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan ancak şiddet vakalarını körükleyen 6284 sayılı kanun bir yuvayı daha parçaladı. 6284 sayılı kanun kapsamında Osmaniye’de 30 yıllık eşinden, yuvasından ve çocuklarından uzaklaştırılan Kemal E.’nin cinnet sonucu yuvası paramparça oldu. Silahla evine girebilen 58 yaşındaki Kemal E.’nin silahından çıkan kurşunlar, eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan’ın (27) ölümüne, Didem (19) ve Emre’nin (22) can vermesine neden oldu. Acı hadisenin 6284’ün kanlı yüzünü gösterdiğini belirten Aile STK’ları ve hukukçular, yuvalardaki cinnet ve ölümlü hadiselerin nedeninin değil 6284 sayılı kanun olduğunu söylediler.

Cinnet kanunu

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Hülya Gök, aileyi korumak adına doğru bir amaçla hazırlanan 6284 sayılı kanunun yanlış uygulanması sebebiyle yıkıma dönüştüğü ve aileye şiddet aracı halini aldığını söyledi. “Bir aile daha uzaklaştırma neticesinde cinnet sonucu paramparça oldu” diyen hukukçu Hülya Gök, “Şiddet vakalarını asla tasvip etmiyoruz ve bu konudaki her şiddet vakası karşısında üzülüyor, kahroluyoruz. Delilsiz şekilde sadece kadın beyanıyla eşleri kırk yıllık evinden, yuvasından aylarca uzaklaştırmak toplumda reaksiyona neden oluyor. Evlerinin dışında kinlenen, eşine telefon etmesi dahi yasak kılınan eşlerin cinnetleri ne yazık ki hazin olaylara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Bu kanun bu topluma uymadı, uymuyor

Gök, “Biz burada ailelerimize yanlış yaptık. Tek taraflı beyanı esas aldık. Bu kanun bizim toplumumuza uymadı. Uzaklaştırma sonrası erkek nereye gidecek? Erkeğin farklı bir yapısı vardır. Erkek ile kadın eşittir denilebilir ama aynı değillerdir. Sağ ayakkabıyı sol ayağa uydurmaya çalışmak olur bu. 15 yıllık evlisiniz, mutlusunuz ama birden bire özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Eşin, 15 yıllık evine girmemesini emrediyorsunuz. Yurt dışına çıkış yasağı koyarken bile mahkeme kararı istenirken, burada özgürlük mahkeme kararı bile olmaksızın, delilsiz, şahitsiz şekilde alelacele kısıtlanıyor. Uzaklaştırılan erkek, eşine mesaj atıp özür dilese, sevgi sözcükleri kursa bile bu ‘iletişim yoluyla şiddet’ olarak nitelendiriliyor, eşe hapis cezası uygulanıyor. Bu toplum bunu kaldırmıyor. Olan ailelerimize, annelerimize, babalarımıza, yavrularımıza oluyor” şeklinde konuştu.

6284 en fazla zararı kadına ve aileye verdi

Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık6284 sayılı kanun yine bir aileyi parçalamış, yine anneleri toprağa, babaları zindana, çocukları sokağa atacak vakaya sebep olmuştur” dedi. “Osmaniye’de aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olay, başrolünde bir ferdin bulunduğu sıradan bir vaka değil, 6284 cinnet kanununun yansımasıdır” sözlerini sarf eden Ali Selman Işık, şiddetin her türlüsünün kötü ve kabul edilemez olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

Bu kanun geldiğinden beri kadın cinayetleri nispette artmıştır. Bir kişinin sadece beyan üzerine evinden uzaklaştırması maalesef cinnet vakalarına neden oluyor. Son olayda da evden uzaklaştırma ve akabinde cinnet geliyor. Olan aileye oluyor. Kadını koruduğunu iddia eden 6284, kadına en fazla zararı veriyor. 6284 çıktığından beri şiddet ve boşanmalar tırmanarak artıyor.

6284 yuvaları böyle dağılıyor

Kadına şiddet’in önlenmesi amacıyla, Avrupa Konseyi Sözleşmesi baz alınarak 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanun, yanlış uygulamaları ile aile dramlarının kaynağı haline geldi.

• 6284 kapsamında; kadının en küçük şikayetinde dahi babalar evlerinden en az 1, en fazla 6 ay uzaklaştırılıyor. Şikayetlerde şiddetin meydana geldiğine dair belge veya rapor aranmıyor. Şikayetçi kadının beyanı esas/delil kabul ediliyor.

• Eşler arasında yaşanan tartışmada kadın şikayetçi olmasa dahi komşularının polise ihbarda bulunması sonucu da erkek; evinden, eşinden, çocuğundan 6 ay uzaklaştırılıyor.

• Yarım seneyi bulan uzaklaştırma kararları ile yuvadaki sıcaklık bozuluyor, küçük çaplı problemler dahi ‘uzaklaştırma’ sonrasında sonu boşanmaya varıyor.

• 6284 ile “şiddet” kavramının kapsamı da oldukça geniş tutuluyor. “Fiziksel şiddet”in yanı sıra “psikolojik şiddet”, “cinsel şiddet” ve “ekonomik şiddet” gibi tuhaf kavramlar 6284 kapsamında şiddet unsuru olarak gösteriliyor.

• Bir aile bireyinin eşine TV kumandasını vermemesi ‘psikolojik şiddet’, erkeğin hanımının istediği herhangi bir şeye ‘almama’ yönünde fikir beyan etmesi “ekonomik şiddet” sayılarak 1-6 ay evinden uzaklaştırma kararı veriliyor.

• 6284 ile evinden atılan erkeklerin psikolojik ve barınma ihtiyacı karşılanmıyor.

• Yarım seneyi bulan uzaklaştırma kararları ile yuvadaki sıcaklık bozuluyor, küçük çaplı problemlerin dahi ‘evden uzaklaştırma’ sonrasında sonu boşanmaya varabiliyor.

• Eğer erkeğin anne-baba evi ve iş yeri, uzaklaştırma kararı bulunan eşinin yaşadığı eve 50 metre yakında ise annesinin evine ve iş yerine gidemiyor. Gitmesi durumunda hakkında tedbir hapsi uygulanıyor. Erkek adeta cinnete sürükleniyor ve eşine daha sert karşılık verme psikolojisine sokuluyor.

• 6284 sayılık kanuna dayanak oluşturan ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne göre, delilsiz-kanıtsız evinden uzaklaştırılan erkekler, uzlaşmak için eşiyle bir araya getirilemiyor. Her ihtilafla ilgili sorun çözmenin ilk unsuru “uzlaşma görüşmesi” olmasına rağmen, aralarında problem olan eşlerin uzlaşması için bir araya getirilmesi suç sayılıyor. Çiftleri uzlaştırmak isteyenler hakkında cezai işlem uygulanıyor, onlara da uzaklaştırma kararı veriliyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:39
  1. Osmaniye
  2. Kadına şiddet
  3. 6284 sayılı kanun
  4. Aile STK’ları
  5. Akit
  6. Avukat Hülya Gök
  7. Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık
  8. cinnet vakaları
  9. Adana Adli Tıp Kurumu
  10. Avrupa Konseyi Sözleşmesi
  11. İstanbul Sözleşmesi
  12. ekonomik şiddet
  13. cinsel şiddet
  14. psikolojik şiddet
  15. Fiziksel şiddet

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    ... Adalet mülkün temelidir.Adaletsizlik yaparsan ne ikdidar kalır ne huzur.Siyasette bir devir daha geçip gidecek
  • ferhatferhat2 sa önce
    Türkiye de kihukuk sistemi aile hukukundan tutun ticaret hukuku ve ceze hukukuna kadar rezalet. Avrupa konseyinin dayatmalari sonucu kabul ettirilen seytani hukuk sistemi insanlara firavun un kurdugu adalet sistemini gibi zulm ediyor.Avrupa konseyinin özgürlük ve insan haklari tanimlamasi tamamen masonlarin hastalikli bir ideolojisine dayanmakta. türkiyedeki liberalizmi benimsemis olanSiyasi otorite tamamen bunlarin kontrolüne girmis vaziyette,
  • Mağdur erkekMağdur erkek2 sa önce
    6284 sayılı yasa gerçekten de uygulama olarak facia: normalde Polis yalnızca beyana bakıp uzaklaştırma veriyor. İşin vahim tarafı şisddet uygulanan erkek dahi olsa dahi yani kadın da şiddeti erkeğe gösterse kadınla birlikte şikayetçi olsa ve darp raporu alsa dahi kadının aldığı darp raporu dikkate alınıp erkeğinki hiç dikkate alınmıyor. Ayrıca kadın bunun devamında erekeği eve hiç sokmadan karakola gidip beni tehdit etti derse , koruma sonlansa da tekrar korama tedbiri uygulanıp erkek hiç eve giremeden yine tedbir uygulanıyor. Bu durum benim başıma geldi örneğin. Trajikomik yani. Bir tarafta gerçekten şiddet uygulanan ve öldürülen kadınlar var ama kanunun gözü kapalı hiç sirke girmiyor ve kanunu her durumda uyguluyor. Asıl dağıtılan ailler benin bahsettiğim ve kanunun haksız uygulandığı bu erkekler ve ailelerine oluyor. Bu kişinin parasının olup olmadığı ve nereye gideceği hiç sorgulanmıyor. Özel eşyalarına ulaşmasına izin verilmeyip en kötüsüde aylarca çocularını göremiyor. Örneğin ben 45 gündür bu drumdayım.
  • dursundursun2 sa önce
    başta fatma şahin ve hempaları bu kanunu çıkaranlar ... kına yakabilirler aile kurumunu çocukları yerle bir etmeyi başardınız kutlarım habilin kanı gibi bu ailelerin kanıda sizin elinizdedir.
  • AkifAkif3 sa önce
    Sırf kadın hakkı deyip erkeği toplumda ikinci plana iten erkeğe söz hakkı tanımayan bu kanunlar ancak toplumda şiddeti artırır. Bu konuda kadın haksızsa ne olacak... oturdukları yerde hüküm verenlerin umarım vicdanları rahattır.
  • Nermin yuceNermin yuce3 sa önce
    Hemen hemen her yuvayi yipratti 6284 kimin cocugu kiminin anne babasi kiminin kardesi ne zaman devlet buyukleri dur diyecek bu yasaya daha kac yuva paranparca olack kac kadun ziyan olacak benimde oglum ayrildi 3 yili gecti nafaka tazminat vesaire ode ode bitiremiyoruz birde yoksulluga dusen taraf deniliyor dogunu yapan butun masrafi ceken erkek nasil oluyorda yoksulluga kadin dusuyor onu hic anlamadim yetkililer dur deyin cinnete sebep
  • Remzi-1461Remzi-14614 sa önce
    Poşet en az 25 kuruş olsun kanunu anında çıktı.Fazla söze ne hacet.Bir vatandaş olarak artık daha kimseye güvenmiyorum.Ne oluyoruz,nereye doğru gidiyoruz?Kanun üstüne kanun;fakat şiddet bir türlü önlenemiyor;sebeplerini araştıran var mı?Hep sonuca bakarak netice alınabilr mi??Bu milleti manevi değerlerinden koparırsanız işte felaket kapıya bu şekil dayanır.Kur'an ahlakını bu millete devlet aşılamalı!!!Yoksa felaket artarak devam eder.Allah sonumuzu hayır etsin diye dua etmekten başka çare yok.Artık şu aile bakanını ve bakanlığını Allah rızası için masaya yatırıp sorgulayacak bir yetkili veya bir kurum yok mu??
  • AnigzelAnigzel4 sa önce
    Bu yasa durduğu müddetçe daha çook cinayetler işlenir çook çocuklar öksüz kalır çook yuvalar dağılır.Allah sonumuzu hayır etsin
  • HakkıHakkı4 sa önce
    Çok güzel bir konuya temas etmişsiniz. Benzer durum khk ile İhraç edilen memurlar için de söz konusudur. Onlar da yasa yerine geçen kanun ile işten atıldıkları için hiçbir yerde çalışamıyorlar. Aileleri parçalanıyor. Tarafgirlik yapanlar bu sosyal çöküşü ve sivil ölümü görmezden geliyor. Allah her şeyi bilir ve görür.
  • yılmaz karayılmaz kara5 sa önce
    birileri haala bu yasayı çıkaran akpye toz kondurmuyor...
  • yılmaz karayılmaz kara5 sa önce
    ... kafirlerden korktunu da allahtan korkmadınız. bu işlerrr öyleee eyyyy kemal demekkle olmuyor. ...
  • talha velidtalha velid5 sa önce
    6284 sayılı yasa; ahh Fatma Şahin hanım, üzerinde kaç milyon kişinin ahı var biliyormusun!!
  • magdurmagdur5 sa önce
    eşcinsel, feminist derneklerin sözleri, siyasi kanatta, biz mazlumlardan daha fazla değer taşıyor. Aile bakanlarımız şaka gibi, sorunları çözmekten çok uzaklar.. bir iki ataist kesimin tweet atması idarecilerimizeneden bu kadar çok korku veriyor.
  • magdurmagdur5 sa önce
    eşcinsel, feminist derneklerin sözleri, siyasi kanatta, biz mazlumlardan daha fazla değer taşıyor. Aile bakanlarımız şaka gibi, sorunları çözmekten çok uzaklar.. bir iki ataist kesimin tweet atması idarecilerimizeneden bu kadar çok korku veriyor.
  • nuhnuh5 sa önce
    Bakın evin reisini ailesinden çoluk çocuğundan uzaklaştıramazsınız. Bu erkek için evinden atılmak evladından ayırmak onur kırıcı küçük düşürücü bir iştir. Bir erkeğin topluma karşı çevresine akrabalarına komşularına karşı haysiyetiyle onuruyla şerefiyle oynayamazsınız. Eşleri birbirinden ayırırsanız eşler ayrı yaşamaya alışıyorlar ve aralarındaki kin düşmanlık intikam alma hırsı daha artıyor. Kısacası yapıcı rehberlik maddi manevi destek v.b. pozitif tedbirlerle aileyi kurtarmak mümkünken dağılma boşanma sürecini ayrılıkla cezalandırmayla hızlandırıyorsunuz. Bu yanlışlık acilen düzeltilmelidir. Ayrıca toplumumuza uygun islami değerler dikkate alınarak aile kanunları çıkartılmalıdır. Yeter artık azgın feminist dernekleri bu topluma şekil veremez, bu toplumun insanına daha fazla zulmetmeyin. Parçalanan her aileden aile bakanlığı ve bu bakanları atayanlar sorumludur. Ahirette bütün bu zulümlerin hesabı çok ağır sorulacak.
  • ahmet yıldızahmet yıldız5 sa önce
    100 günlük icraat pprogramında müebbet nafaka zulmü düzeltilecekti ne oldu, yine seçim sonrasına mı bırakıldı. hep aynı yalanlar. 6284 bu toplumu ve aileyi parçalamıştır ve parçalamaya da devam etmektedir.
  • osmanosman5 sa önce
    uzaklaştırma vermesinler de karısını daha rahat öldürsün diye mi?kadın adamı istemiyorsa gelmeyecek.
  • SelimSelim5 sa önce
    ... aile, gençlik bitirildi, toplumda sevgi saygı kalmadı. Ülke manen ve madden bitme noktasına getirildi. Allah sebep olanları bildiği gibi yapsın
  • Hasan ozmenHasan ozmen5 sa önce
    Sayin erdogan inancli birisi olmasina ragmen bu kanunu nasil imzaladi merak ediyorum herseyin kanun cikartarak halledilmeyecegini bilmesi gerekirdi yazik bu kanundan sonra kadinlara uygulanan siddet ve kadin olumlerinde birhayli artis olmustur kanunun gozden gecirilmesi gerekir diye dusunuyorum
  • hıdır dikerhıdır diker5 sa önce
    evet bu kanun çok zararlı tek taraflı bir kanun bunun baş sorumlusuda g.antep belediye başkanı fatma şahindir . eğer benim hakkım varsa bu kadına haram olsun sürüm sürünsünve benim gibi kim bilir kaç kişi ah etti bu ahları nasıl ödeyecek mahşerde de buradada görmek istiyorum.
  • Kamil.45Kamil.455 sa önce
    yaptıkları yasaları ataist ve feminist dernekler şekillendiriyor, yazıklar olsun.
  • HasanHasan5 sa önce
    Çok Önemli değil adam gibi yasalar yapmak, bak bakalım İslam ne diyor, azıcık açın kuran ı kerim okuyun, hadis okuyun. Çıkacak yasalar dinimize , toplumsal ve milli değerlerimize aykırı olmamalıdır.
  • Çolak hüseyinÇolak hüseyin5 sa önce
    Bu yasalarla babasız çocuk yetiştirmek, kadına yalnız basamak teşvik ediliyor, ev hanimligi aşagılaniyor. Hükümet in kadını iş hayatına katma çabası aileyi bitirdi.
  • Fayık yanmazFayık yanmaz5 sa önce
    Allah tüm ailelerin yardımcısı olsun.6284 sayılı yasa tam bir cinnet yasasıdır.
  • Samet yalçın34Samet yalçın345 sa önce
    Ülke bitti, aile çöktü, bu yasalar tam bir aile faciası... Köle erkek, tanrı kadın... Tüm siyasiler suçlu, haram olsun.
  • ZeynelZeynel5 sa önce
    Gerçekten cinnet yasasıdır. 6284 sayılı yasa acilen yürürlükten kaldırılmalıdır. Allah bu millete uyanmayı nasip etsin, bu yasa ile aile hayatı yaşamak mümkün değil, kadının iki dudağı arasındasın.
  • samimsunsamimsun5 sa önce
    eeeeeee çıkarılan yasa senin dinine geleneğine aile yapına örf adetine yaşantına göre değil avrupanın engin normlarına göre olursa böyle olur kan uyuşmazlığı
  • Kultigin Kultigin 5 sa önce
    Fatma şahinFatma betül sayan Ve şimdiki aileden sorumsuz bakanlar sorumludur bu ailelerden Zalimler için yaşasın cehennem
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