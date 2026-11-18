OKAN ÇETİNDAĞ İSTANBUL

Sözcü Medya Grubu’na yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Sözcü TV binasında arama yaparken bazı yöneticiler gözaltına alındı. Kayyım kararı ise Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’yi kapsadı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli olduğu öğrenildi.

Sözcü TV binasında gerçekleştirilen aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu’nun avukatı Ersan Barkın, operasyonun dayanağına ilişkin açıklama yaptı. Barkın, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemin daha önce Yargıtay incelemesinden geçerek bozulan, suç teşkil etmediği onanan bir dosya kapsamında gerçekleştirildiğini” söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün sabah Sözcü TV ile Sözcü gazetesinin merkezlerine ve ilgili ticari işletmelere yönelik gerçekleştirilen adli işlemlerin hukuki dayanaklarını içeren kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde yürütülen yeni soruşturma dosyasında, firari sanık Burak Akbay hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçlamalarının yer aldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında dosyanın geçmişine ve bugüne nasıl gelindiğine dair kronolojik bilgilere yer verildi. Burak Akbay hakkında 2016 yılında “terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla başlatılan soruşturma, 27 Eylül 2017 tarihinde hazırlanan iddianame ile yargıya taşınmış, Akbay’ın adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Söz konusu iddianamede, Burak Akbay’ın örgütün talimat ve amaçları doğrultusunda Sözcü gazetesi ile Sözcü TV’yi faaliyete geçirerek örgüt yöneticiliği yaptığı öne sürülmüştü.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bu davanın seyri sırasında, mahkeme heyetinin dosyaya ilişkin mali yönden derinlemesine bir inceleme yapılması gayesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunması, yeni soruşturmanın fitilini ateşledi.

Yargı makamlarının başlattığı yeni mali incelemede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları belirleyici oldu.

Başsavcılığın söz konusu açıklamasında, MASAK verilerinin titizlikle incelenerek çarpıcı tespitlere yer verildi. Burak Akbay’ın yurt dışında bulunan banka hesapları aracılığıyla Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. bünyesine finansman sağladığı ve örgüt yöneticiliği faaliyetlerini bu ticari yapılar üzerinden devam ettirdiği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı vurgulandı.

Londra’dan yönetilen 9 milyar dolarlık kara para ağı gündemde

Sözcü TV’den önce Halk TV’ye de kayyım atanmıştı. Her iki kanalın sahibinin de kaçak vaziyette olmaları ve Londra’da ikamet etmeleri dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Yıllardır Londra’da firari olarak yaşayan FETÖ finansörlerinden kapatılan Kanaltürk’ün eski sahibi Akın İpek’in, Cafer Mahiroğlu ve Burak Akbay ile bağlantılı olduğuna dair iddialar daha önce de dillendirilmişti.

Bu yöndeki bağlantıların daha ziyade finansal ilişkiler bağlamında olduğu değerlendiriliyor.

FETÖ’nün Londra’dan yönetilen 9 milyar dolarla siyaset, ticaret ve medyayı etkilemek ve yönlendirmek hedefiyle harekete geçtiğine dair haberler, 2025 yılının Mayıs ayında gündeme gelmişti. Bu doğrultudaki hazırlıkların, Londra merkezli olarak 2024 yılının ikinci yarısından itibaren başladığı ortaya çıkmıştı. Büyük miktarlardaki kara paranın, Türkiye’ye paravan kuruluşlar üzerinden transfer edildiği anlaşılmıştı.

Dün FETÖ medyasına kalkan olmuştu bugün kapısına kayyım dayandı

Sözcü gazetesi yazarlarından Emin Çölaşan’ın 23 Aralık 2013’te “Bizim yapamadığımızı Cemaat başardı” dediği yazı ise Paralel Yapı’nın 17 ve 25 Aralık 2013’teki Emniyet ve Yargı kalkışmasının gerçekleştiği bir zaman diliminde yayınlanmıştı.

Emin Çölaşan 29 Ekim 2015 tarihinde ise bu kez yine Sözcü gazetesinde “Şimdi Cemaati Savunma Zamanı” başlıklı yazı kaleme alacaktı. Cumhuriyet Bayramı gününde yazdığı bu yazıya Emin Çölaşan bu yazısında şu cümlelerle giriş yapıyordu:

“Cumhuriyet Bayramı hepimize, Mustafa Kemal Atatürk’ün laik ve uygar rejiminin düşmanlarına, ülkemizi soyan eşkıya güruhuna, Cumhuriyet’in vatandaşlığını çok görüp Osmanlı’nın kulluğu hayaliyle yaşayan din tüccarı onursuzlara bile kutlu olsun.”

Emin Çölaşan, FETÖ terör örgütü üyesi Akın İpek’in medya organlarına el konulmasının hesabının günün birinde mutlaka sorulacağını yazıyordu.

Ve dün itibariyle Emin Çölaşan’ın beklentisi olan hesap sorma Sözcü Medya Grubunu vurdu:

Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’ye kayyım atandı.

‘Değerli büyüğüm’ diyaloğu ve ‘huzur burada’ daveti

“FETÖ ile sadece biz mücadele ediyoruz” yalanına sığınan Sözcü gazetesinin 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sırasında ve sonrasında FETÖ’cülerle irtibatı koparmadığı ortaya çıkmıştı.

Bu minvalde, Burak Akbay’ın babası ölü Ertuğrul Akbay’ın firari Erhan Başyurt’la görüştüğü de deşifre edilmişti. Birbirlerini tanımadıklarını iddia eden Erhan Başyurt (Kapatılan Bugün gazetesinin yayın yönetmeni) ile Ertuğrul Akbay’ın görüşme kayıtları, 2019’da “Türkiye” gazetesinde yayınlanmıştı.

Anılan bu iki kişi arasında, şu konuşma geçmişti:

E.Başyurt: “Değerli büyüğüm iyi bayramlar. Nasılsın? Gerçi Türkiye’de hiç iyi olunacak bir taraf kalmadı ama...

E.Akbay: İyi bayramlar. Sorma bildiğin gibi değil. En ideal yurt dışı. Şu yoğunluk bitsin, gelmeyi düşünüyorum.

E.Başyurt: Huzur burada. Gel kafanı dinlersin. Ülke zaten sinir stres topu.

E.Akbay: Aynen.

SÖZCÜ GRUBU’NUN BAZI YAYINLARI

Muhalif kanal Sözcü TV’nin Türkiye’nin milli menfaatlerine karşı konuşlanan yayınları, S-400’lerden Suriye politikasına kadar birçok alanda dikkat çekiyor.

“Suriye’deki muhaliflere silah vermiyoruz” diyorlardı başlığı altında AKP’nin gönderdiği silahlar belgelendi diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası arenada suçlu gibi göstermeye çalışıyorlardı.

Hamas lideri Yahya Sinvar şehid edildiğinde, Sözcü TV’nin sosyal medya hesabında “İsrail, Hamas’ı tek tek indiriyor” başlığı da unutulmuyor.

31 Mayıs 2010’daki Mavi Marmara Katliamı sonrasında Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan İsrail’in Ankara’daki büyükelçisi Gaby Levy’nin ülkemizden ayrılmadan kısa bir süre öncesinde Sözcü gazetesinin İstanbul’daki merkezini gizlice ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

10 Kasım 2010 tarihindeki bu ziyarette, Gaby Levy, gazete sahibi Burak Akbay ve bir dönemin ünlü gazetecisi olan babası Ertuğrul Akbay ve gazetenin o dönemdeki yayın yönetmeni Metin Yılmaz yer almıştı.

Sözcü gazetesi, birinci sayfasında yayınladığı, “2020’nin felaketler listesine” 24 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasını da eklemişti!