Cinnet geçiren genç ailesini katletti! Daha önce de 70 keçisini parçalara ayırmış

İlgardere Köyü bugün korkunç bir katliama ev sahipliği yaptı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Köy Konağı'nın kahvesini işleten Ali Karakoloğlu (63) 17.00 sıralarında kahvehaneye gelip çay ocağını açtı. Çayın demlenmesini beklediği sırada cüzdanını evde unuttuğunu fark eden Karakoloğlu, köy azası Turgut İçmez'e eve kadar gideceğini söyleyerek kahvehaneden ayrıldı.

KAHVEHANEYE DÖNMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Ali Karakoloğlu'nun kahvehaneye dönmemesi nedeniyle başına bir iş gelmesinden şüphelenen aza İçmez, Ali Karakoğlu'nun evine yöneldiği sırada yolda oğlu Mustafa Karakoloğlu ile karşılaştı. İçmez, Mustafa Karakoloğlu'na babasının nerede olduğunu sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Karakoloğlu,"Bir sorun var" deyip, muhtar Süleyman Yalçın'a gitmesi gerektiğini söyledi.

BİRLİKTE EVE GİTTİLER

Birlikte muhtarın evine giden ikili, Muhtar Yalçın'ın kapısını çaldılar. Kapıyı açan muhtar Yalçın'a Mustafa Karakoloğlu "Abi kötü şeyler oldu, eve kadar gitmemiz gerek. Gelebilir misin" dedi.

"ANNE VE BABAMI GÖRDÜM"

Muhtar Süleyman Yalçın evin önüne geldiğinde Mustafa Karakoloğlu, soğukkanlıca anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Kapı açıldığında ise korkunç manzara ortaya çıktı. Anne Refika Karakoloğlu (66) ve baba Ali Karakaloğlu (63) boğazları kesilmiş halde evin önünde bulundu.

Muhtar Yalçın hemen Jandarmaya haber verirken, olay yerine gelen ekipler katil zanlısı Mustafa Karakaloğlu'nu gözaltına aldı. Cesetler otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırılırken, Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini de merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.