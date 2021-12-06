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Yerel Cinnet getiren adam, oğlunu öldürüp eşini ve kızını yaraladı
Yerel

Cinnet getiren adam, oğlunu öldürüp eşini ve kızını yaraladı

Diyarbakır'da cinnet getiren baba, aile katliamı gerçekleştirdi. Oğlunu öldüren baba, eşi ve kızını da ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 14:56:00 -
Cinnet getiren adam, oğlunu öldürüp eşini ve kızını yaraladı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini doğramaya başladı. Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

18 yaşındaki oğlu öldü

Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.'yi kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

2 çocuk kaçarak kurtuldu

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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