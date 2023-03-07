Çinlilerin uzun yaşam sırrı 4 günde demlenen bu çayda saklı: İyi gelen tek cümlelik yanıt kombu çayı! Hakkında her şey
Çinlilerin sağlık iksiri olarak adlandırdıkları Kombu Çayı, dünya genelinde en çok tüketilen ve sayısız faydası olan şifalı içeceklerin başında gelir. Ancak gerek demleme yöntemi, gerek ham maddesi, mayalanması, gerekse yararları açısından diğer çaylara benzemez. Kombu çayı Asya ülkelerinde, Kombucha adı verilen bir mantarın fermente edilmesinden sonra tüketilmektedir.
Lezzetinin yanı sıra, sağlıklı bir fermente ürün olan kombu çayı, yenileyici, onarıcı ve detoks etkisi yapan özellikleri ile tanınır.
Kombu çayı nedir?
Kombucha da denilen Kombu çayı, ilaç olarak da kullanılan fermente olmuş bir çay çeşididir. Ana yurdu Doğu Asya’dan Avrupa’ya kadar yayılarak tanınmıştır. Kombu, fermante olurken diske benzeyen ve jelatin kıvamında bir zardan meydana gelen mantar oluşur. Çayın içeriğini Kombucha isimli çay mantarı oluşturur.
Kombu çayı faydaları;
- Ömrü uzatır
- Bağışıklık sistemine destek verir, vücut dengesinin yeniden yapılandırılmasını sağlar
- Kalp ritmini düzenler
- Astımı tedavi eder, sık sık oluşan astım krizlerine iyi gelir.
- Kanserin önlenmesi ve tedavi edilmesinde faydası tartışılmazdır
- Kombu çayının zengin probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlık bulur, sistemin doğal florası korunur ve yeniden yapılandırılma süreci başlar.
- Vücutta sağlıklı bir ph dengesinin oluşmasını sağlar.
- Salgı bezlerini uyarır
- Vücuttaki zehirli madde ve toksinlerin suda çözünerek atılmasını sağlar
- Metabolizmayı uyarır
- Kan dolaşımını hızlandırır, Kanı durulaştırır ve temizler
- Yüksek tansiyonu düşürür
- Ruhu teskin eder, huzursuzluğa iyi gelir.
- Hemoroid tedavisinde etkilidir
- Kombu çayı gut hastalığına da iyi gelir
- Kan şekeri seviyesini dengeler, şeker hastalığını tedavi eder.
- Yorgunluğu alır, sinirliliğe iyi gelir
- Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar, mide problemlerine iyi gelir.
- Alerjiyi hafifletir
- Böbrek fonksiyonlarını geliştirir. Böbreklerdeki kumun dökülmesini ve safra kesesindeki taşların düşürülmesini sağlar.
- Karaciğeri yumuşatır ve yenilenmesini sağlar
- Antioksidan olması sebebiyle radyasyona karşı korur ve serbest radikallerle savaşır
- Kombu çayı damar sertliğini tedavi eder
- Gevşemiş eklemleri güçlendirir
- Eklem iltihabı ve romatizmaya iyi geldiği bilinmektedir.
- Bademciklerin tedavisinde de kullanılır
- Vücuttaki ürik asit ve kolesterolün suda çözünerek vücuttan tahliyesini sağlar.
- Bağırsak tembelliğinin azaltılmasına yardımcı olur
- Yorgunluğu alır, anjine, sinirliliğe iyi gelir
- Herpes virüsünün uçuk oluşturmasına engel olur
- Siğil ve lekelere iyi gelir
- Bronşite iyi gelir, öksürük ve balgamı giderir
- Baş ağrılarına iyi gelir
- Uykusuzluğa çaredir
- Mikrobik kökenli ishali durdurur.
- Kolite iyi gelir
- Menopoz dönemi şikayetlerini düzenler
- Bademciklerin tedavisinde de kullanılır
- Saçların uzamasına yardımcı olur, kelliğe doğal çözümdür
- Saçlardaki grileşmeyi giderir ve saç renginin koyulaşmasını sağlar.
- Korneadaki sorunları ve kataraktı giderir
- Kilo kaybını kolaylaştırır, yağları yok eder
- Susuzluğu giderir
- Mantar enfeksiyonlarına karşı mücadele eder, deri üzerinde nemlendirici vazifesi görür
- Cinsel gücü artırır
- Ciltte meydana gelen kırışıklıkları, leke ve çilleri yok eder
- Böcek, pire, sivrisinek ısırıklarına sürüldüğünde, kabartıları yumuşatır.
Kombu Çayı Nasıl Yapılır?
3 litre içme suyu çelik tencerede kaynatılır, su kaynamaya başlayınca 1,5 su bardağı toz şeker eklenip 5 dakika daha kaynatılır. Sonrasında ocak kapatılıp, kaynamış suyun içine 10 adet siyah poşet çay atılır. 15 dakika kadar demlendikten sonra çay poşetleri tencereden alınır ve bekletilir.
Çay, sonrasında temiz bir cam kavanoz veya geniş ağızlı bir cam kasenin içine boşaltılır. Kavanoz yahut kabın ağız kısmı ne kadar geniş olursa çay da o denli hızlı fermente olur. Mantar oluşmaya başladıktan sonra mantarın açık renkli kısmını daima yukarı bakması gerekir
Mantar kavanozun dibine doğru çökmeye başladıysa ve yüzeye doğru hareket etmiyorsa mantarın ters dönüp dönmediği kontrol edilir ve yeniden yüzeye yerleştirilir
Cam kap temiz bir tülbentle örtülerek kapatılır ve etrafına lastik geçirilir
Kavanozun oda sıcaklığında tutulması gerekir. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlar uygun değildir. Doğrudan güneş ışığı da zararlıdır. 19 ila 29 derece arasındaki sıcaklık ideal sıcaklıktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Çay 4 ila 10 gün arasında fermantasyona bırakılır. 4 gün sonunda üzüm şırasına benzer bir tat elde edilir.