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Çinlilerin evlerine Türk tekstili

Son on yılda yapılan çalışmalarla ev tekstilinde Çin’e ihracatını 5 kat artıran Türkiye, 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Intertextile Shanghai Home Textiles 2018” fuarında yerini sağlamlaştırdı. Milli katılım organizasyonunu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) gerçekleştirdiği fuara Türkiye’den 20 firma katıldı.

04 Eylül 2018 Salı 11:12
Çinlilerin evlerine Türk tekstili

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Çin’e gerçekleştirdiğimiz ev tekstili ihracatı 5 kat artarak, 5 milyon dolardan 25 milyon dolara kadar çıktı. Ancak Çin, sadece 2017 yılında yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı yaptı. Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay alabiliriz. Global pazarda son derece güçlü bir imajı bulunan sektörümüz, son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, AR-GE yatırımları ve markalaşma sonucunda daha da başarılı olacaktır” diye konuştu.

UİB organizasyonuyla fuara şu firmalar katıldı: “Akarca Tekstil, Aleran Tekstil, Any Tekstil, Aşanteks Tekstil, Aydın Örme, Aydın Tekstil Ticaret, Boyteks Tekstil Sanayi, Burkay Tekstil, Dina Vanelli Tekstil, E.T.G Tekstil Sanayi, Epengle Tekstil, Göktepe Tekstil, Kets Tekstil Turizm, Küçükçalık Tekstil, Lüks Kadife Ticaret, Özanteks Tekstil, Selinay Moda Tasarım Tekstil, Tanrıverdi Mensucat, Yakar Tekstil Sanayi, Yamaçlar Dekorasyon ve Metal Aksesuar.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:12
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  3. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

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