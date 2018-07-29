Çinliler tonlarca Türk kirazı yiyecek
Türkiye’den Çin’e kiraz ihraç ediliyor. İhracatçı firma Anadolu Kiraz’ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ile Çin arasında 2013’te Gıda Güvenliği Anlaşması, 2015’te de Bitki Sağlığı Protokolü imzalandığını, kiraz satışının bu kapsamda gerçekleştirildiğini söyledi.29 Temmuz 2018 Pazar 10:26
Çin’in Guangzhou, Şangay, Pekin gibi nüfusu 35-40 milyonu bulan şehirlerinde yoğun kiraz tüketiminin olduğunu belirten Beşer, bu ülkenin Şili, ABD, Kanada ve Avustralya’nın da aralarında yer aldığı ülkelerden kiraz ithal ettiğini aktardı.
Beşer, Çin’e gönderilecek 4 ton kirazın yola çıkarıldığına işaret ederek, “Bu güzel ürünümüz Çin tezgâhlarında yerini alacak, 1’er ve 5’er kilogramlık paketler halinde hem büyük marketlerde hem de sanal mağazalarda satılacak” dedi.
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