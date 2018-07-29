Çinliler tonlarca Türk kirazı yiyecek

Çin’in Guangzhou, Şangay, Pekin gibi nüfusu 35-40 milyonu bulan şehirlerinde yoğun kiraz tüketiminin olduğunu belirten Beşer, bu ülkenin Şili, ABD, Kanada ve Avustralya’nın da aralarında yer aldığı ülkelerden kiraz ithal ettiğini aktardı.

Beşer, Çin’e gönderilecek 4 ton kirazın yola çıkarıldığına işaret ederek, “Bu güzel ürünümüz Çin tezgâhlarında yerini alacak, 1’er ve 5’er kilogramlık paketler halinde hem büyük marketlerde hem de sanal mağazalarda satılacak” dedi.