Çinliler sonunda bunu da yaptı! Güneş enerjili bank
Çin teknolojinin sınırlarını sonuna kadar zorlamaya devam ediyor. Şimdi de güneş enerjisiyle çalışan kablosuz sarj panelleri olan banklar kullanıma sokuldu.
Çin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda en büyük teknoloji üreten ülkeler sıralamasında en tepeyi zorluyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video geldiği seviyeyi gösteriyor.
Güneş enerjili Bank!
Paylaşılan videoda güneş panelleri olan ve kablosuz şarj imkanı sunan bankların kullanıma sokulduğu görülüyor. Telefon banka koyulduktan hemen sonra şarj etmeye başlıyor.