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Dünya Çinliler ChatGPT’nin yeni rakiplerini piyasaya sürüyor
Dünya

Çinliler ChatGPT’nin yeni rakiplerini piyasaya sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-04-20 18:25:00 -
Çinliler ChatGPT’nin yeni rakiplerini piyasaya sürüyor

Çinli teknoloji devi Alibaba, en son ChatGPT benzeri yapay zeka (AI) modeli ürünü Tongyi Qianwen’i birkaç gün önce tanıttı.

Geniş dilli AI modeli ürünü, çeşitli ofis iletişimlerini, akıllı sesli yardımı yönetebiliyor, metni resimlere ve kısa videolara dönüştürebiliyor ve şirketin iş verimliliğini artırabileceğini söylediği bireysel çalışma planlarını özelleştirebiliyor. Alibaba Group Başkanı ve CEO'su Zhang Yong, yakın gelecekte kapsamlı bir dönüşümle tüm Alibaba ürünlerinin Tongyi Qianwen’e bağlanacağını söyledi.

Son zamanlarda, OpenAI'nin ChatGPT’si tarafından tetiklenen büyük AI modellerinin popülaritesinde bir artış oldu. Çinli arama devi Baidu, büyük dil modeli ve üretici yapay zekâ ürünü ERNIE Bot’u 16 Mart’ta piyasaya sürdü. JD.com Group Başkan Yardımcısı He Xiaodong, yeni büyük ölçekli modeli ChatJD’nin bu yıl piyasada olacağını söyledi. Huawei ayrıca yakın zamanda Pangu AI modelinin ilerlemesini ve uygulamalarını duyurdu. 360GPT büyük dil modeli temel alınarak geliştirilen 360AI, ilk olarak 9 Nisan’da arama motorlarında kullanılmaya başlandı.

Tencent ve ByteDance gibi diğer AI ürünlerinin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’in devasa internet kullanıcı tabanı tarafından desteklenen Çinli şirketler, bilgi işlem gücünden uygulamaya kadar büyük yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi için çalışıyor. Çinli yetkililer de sektöre yönelik politikaları artırıyor. Salı günü, Çin Siber Uzay İdaresi, AI alanını düzenlemeye yönelik politikalar hakkında kamuoyunun görüşlerini almak için bir bildiri yayınladı.

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