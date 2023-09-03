Çinli teknoloji firması Xiaomi, flaş haberi böyle duyurdu: Projeksiyon cihazı 50- 60 ekran gönül alacak

Yenilikçi teknolojileri ve ürünleriyle adını sıkça duyuran Xiaomi, projeksiyon alanında da çığır açacak bir cihazı tanıtarak kullanıcılarına heyecan verici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yeni projeksiyon cihazı, teknoloji tutkunları için büyük bir beklenti yaratıyor. Yeni cihaz satışa çıktı bile.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geniş ürün yelpazesi ile teknoloji sektöründe öne çıkan bir marka olarak bilinmekte. Akıllı telefonlarının yanı sıra, akıllı ev ürünleri, dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler ve daha birçok farklı kategoride ürünleri bulunmaktadır. Xiaomi'nin son dönemde teknoloji severlere sunduğu yeniliklerden biri ise Xiaomi Q3 Pro adını taşıyan projeksiyon cihazıdır.

Yeni Projeksiyon Cihazının Öen Çıkan Özellikleri

Bu projeksiyon cihazı, 1080p çözünürlük sunarak keskin ve net görüntüler elde etmenizi sağlar. Özellikle MEMC hareket telafi teknolojisi ile donatılmış olması, daha yüksek fiyatlı projeksiyonlarda bulunan bir özellik olarak öne çıkar. Bu teknoloji sayesinde hızlı hareket eden sahneler daha akıcı bir şekilde izlenebilir.

Xiaomi Q3 Pro, Amlogic T982 TV çipi ile güçlendirilmiştir, bu da oyun oynarken ve spor izlerken akıcı kare hızları sunar. 1080p çözünürlük, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı gibi özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler, cihazın uygun fiyatlı bir projeksiyon cihazı olmasına rağmen yüksek performans sunmasını sağlar.

Ayrıca, yeni 3-lensli optik sistemi sayesinde, görüntü kalitesi artırılmış ve bulanık köşeler ortadan kaldırılmıştır. Projeksiyonun 120Hz tazeleme hızı, akıcı bir görüntü deneyimi sunar. Parlaklık seviyesi önceki modele göre artırılarak 500 lümen olarak belirlenmiş ve kontrast oranı 2.000:1 seviyesine yükseltilmiştir. Bu özellikler, projeksiyonun ideal olarak 50 ila 60 inç ekran boyutları için uygun olduğunu gösterir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Xiaomi Q3 Pro, FengOS 3.0 işletim sistemi ile çalışır ve reklamsız bir deneyim sunar. Ayrıca, ekran yansıtma özelliği ile kullanıcılara geniş bir içerik yelpazesi sunar. TikTok benzeri bir öneri algoritması sayesinde, kişiselleştirilmiş içerikler kullanıcılara sunulur.

Bu projeksiyon cihazı, Xiaomi'nin teknolojiye getirdiği yeniliklerden sadece biri ve teknoloji meraklıları için oldukça çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, uygun fiyatlı bir projeksiyon cihazı ile yüksek kaliteli görüntü deneyimini elde edebilirler.