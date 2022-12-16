Çinli şirketler, pandeminin etkilerini charter uçuşlarıyla azaltmaya çalışıyor

Yeni Akit Ankara

Ningbo yönetimi, yerel işletmelerin Çin dışına çıkarak uluslararası piyasalarda büyümelerine yardımcı olmak amacıyla bir plan hazırladı. Plana göre, bölgedeki binden fazla şirket ve 10 binin üzerinde personel, gelecek yılın nisan ayına kadar farklı ülkelere gönderilecek. Ningbo Ticaret Ofisi Direktör Yardımcısı Han Juan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İşletmeleri, siparişlerini istikrara kavuşturmaları, piyasada yeni fırsatlar keşfetmeleri ve güven toplamaları amacıyla bir an önce ve geniş ölçekli olarak yabancı ülkelere gitmeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ningbo, şu ana kadar iki grup hâlinde sekiz ticari charter uçuşu düzenleyerek, toplam 600 personele hizmet sağladı. Bu sayede, 2 milyar dolar değerinde sipariş alındı. Ningbo yönetiminden edinilen bilgiye göre, bir sonraki aşamada, yerel yönetimin organizasyonuyla 167 heyet, Suudi Arabistan’daki Çin Markaları Fuarı ve 13. Çin-BAE Ticaret Fuarı da dâhil olmak üzere ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 23 ülkede düzenlenecek 100 önemli uluslararası sergiye katılacak. Bunun dışında, kentten 84 iş heyetinin Asya, Avrupa ve Amerika'daki müşterilerini ziyaret etmesi planlanıyor.

Ningbo Dış Ticaret Hizmet Merkezi Yatırım Departmanı Yöneticisi Chi Qiaoyu, “Suudi Arabistan’daki fuara katılacak 40’tan fazla işletmeyi ayarladık. Bunlardan 16’sı, fuara fiziksel olarak katılarak 31 stant kuracak” dedi.

Ningbo’daki bir işletmenin yöneticisi Wang Jianeng, “Şirketimiz yıllık büyüme hedefini yüzde 25 ila 30 arasında belirledi. Dolayısıyla yeni pazarlar geliştirmeye acilen ihtiyacımız var. Dubai Fuarı, uluslararası piyasayı daha iyi anlamamız için harika bir fırsat olacak” şeklinde konuştu.

Harekete geçen yerel yönetim sayısı artıyor

Zhejiang’ın dışında, Sichuan, Jiangsu, Guangdong ve Fujian gibi farklı eyaletlerin yerel yönetimleri de ülke dışından daha fazla sipariş almak amacıyla harekete geçti. Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou Ticaret Müdürlüğü, 9 Aralık itibarıyla Fransa ve Almanya’ya ticari charter uçuşlar organize etmeye başladı.

Dış ticaret firmalarında görevli 200’den fazla personelin, söz konusu düzenleme sayesinde Siemens, Knorr-Bremse, Fives ve Cathay Capital gibi dünyanın önde gelen işletmeleriyle temaslarda bulunması bekleniyor.