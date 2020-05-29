  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çinli sağlık ekibi koronavirüsle mücadele için Sudan’da

Yeniakit Publisher
2020-05-29 05:15:04 -
Çinli sağlık ekibi koronavirüsle mücadele için Sudan’da

HARTUM (AA) - Çinli uzman sağlık ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için Sudan’a geldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Çin ekibini Hartum Uluslararası Havalimanı’nda Kabine İşleri Bakanı Ömer Beşir Manis ile Çin’in Hartum Büyükelçisi Ma Şinmin karşıladı.

Çinli uzman sağlık ekibinin Sudanlı doktorlar ile iki hafta süreyle deneyimlerini paylaşacağı kaydedildi.

Doğu Afrika’da Kovid-19’un en fazla artış gösterdiği Sudan’da, 4 bin 346 vaka tespit edilirken, 195 kişi hayatını kaybetti.

Çin, Etiyopya ile Burkina Faso’ya da sağlık ekibi göndermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı