Çinli otomotiv devi Chery'den bir ilk, Türkiye'ye fabrika mesajı: Türkiye kararı! Kritik anlaşma imzalanabilir

Avrupa'daki ilk fabrikası için İspanya'yı seçen Çinli otomotiv devi Chery'nin bu adımı "Türkiye yatırımı kaçırdı" olarak yorumlanmıştı. Firmanın üst düzey yetkilisinden yeni bir açıklama geldi. Çinli yetkili yatırımdan vazgeçmediklerini söyledi. İşte merak edilen detaylar...

Avrupa'daki ilk fabrikasını Türkiye'ye açma planını açıklayan Çinli otomotiv devi Chery bunun yerine İspanya'yı seçti. Finans çevrelerinde bu adım "Türkiye yatırımı kaçırdı" şeklinde yorumlandıktan sonra Çinli şirket Türk gazetecileri genel merkezinde ağırladı.

HEM AVRUPA'YI HEM DE ORTADOĞU'YU BESLER

"Fabrika yatırımlarımızın İspanya'da oluşu Türkiye'de olmayacak anlamına kesinlikle gelmiyor" açıklaması yapıldı. Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing "İspanya Avrupa'yı beslerken Türkiye'de olası bir fabrika hem Avrupa hem de Ortadoğu'yu besleyecek bir merkez olabilir" ifadelerini kullandı.

AR-GE MERKEZİ DE AÇILACAK

Ayrıca şirket Başkanı Guibing, Türkiye'de fabrikadan önce bir ar-ge merkezinin de açılacağını belirtti. İşe alımların başladığını belirten Chery yöneticisi "Türkiye'de 50'den fazla çalışanımız var. Ar-ge merkezi daha teknik bir konu" açıklaması yaptı.

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"TÜRKİYE'DE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Türkiye'nin en tepesindeki isim de Türkiye'ye mesaj gönderdi. Chery Grup Başkanı Yin Tongyue ise Türkiye'ye olası fabrika ile Ar-ge merkezleri hakkındaki konuşmaları "Türkiye'de yapacak çok işimiz var" diyerek destekledi.