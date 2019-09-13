Çinli marangoz el işi ahşap araba üretti Çin’de bir marangoz Mercedes Benz’e modelinde ahşaptan elektrikli araba üretti.

Çin’de bir marangoz Mercedes Benz’e modelinde ahşaptan elektrikli araba üretti.

Çin’in Tieling şehrinde yaşayan 62 yaşındaki Sun Lixie el işi ahşap araba üretti. Elektrikli olarak üretilen, şasesi ve motoru metalden yapılan arabanın değer bütün akşamları ahşaptan üretildi. Lixie yapımı 8 yıl süren araç için 28 bin dolarda fazla para harcadı. İki kapılı olarak üretilen araç Mercedes- Benz 1934 500K modelinde tasarlandı.

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