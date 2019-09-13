0553 313 94 23

Çinli marangoz el işi ahşap araba üretti

Çin’de bir marangoz Mercedes Benz’e modelinde ahşaptan elektrikli araba üretti.

13 Eylül 2019 Cuma 13:35
Çinli marangoz el işi ahşap araba üretti

Çin’de bir marangoz Mercedes Benz’e modelinde ahşaptan elektrikli araba üretti.


Çin’in Tieling şehrinde yaşayan 62 yaşındaki Sun Lixie el işi ahşap araba üretti. Elektrikli olarak üretilen, şasesi ve motoru metalden yapılan arabanın değer bütün akşamları ahşaptan üretildi. Lixie yapımı 8 yıl süren araç için 28 bin dolarda fazla para harcadı. İki kapılı olarak üretilen araç Mercedes- Benz 1934 500K modelinde tasarlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Velinin okul müdürünün kapısını kırması protesto edildi
    1. Velinin okul müdürünün kapısını..
    2. Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen..
    3. Dünyada her 5 çocuktan biri egzamayla..
    4. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    5. Borsa ilk yarıda yatay
    6. Kulalı sanatçı ilçesini tanıtmak için..
    7. Emine Erdoğan, öğrencilere atıktan..
    8. Sedanur Güzel davasının sanıkları,..
    9. Diyarbakır'daki ailelere 154 aşiretten..
    10. TÜRSAB, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç..
    11. Basketbol Akademi’de kış dönemi..
    12. Macaristan ve Slovakya arasında..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen..
    15. Başkan Özlü, terminal esnafıyla bir..
    16. Türk Eximbank kredi faiz oranlarını..
    17. Teknopark İstanbul, Nuri Demirağ'ın..
    18. Başkan Güder’den ’Futbol köyü’..
    19. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı..
    20. Akçakoca’da zarar gören tabelalar..
    21. Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de..
    22. 8 bin 110 bedelli asker yemin etti
    23. FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist..
    24. Palamut fiyatı 7’ye katladı
    25. Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan..
    26. Boyun ağrısında egzersizin rolü
    27. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    28. Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf..
    29. Hacire ananın başlattığı eylem büyüyor
    30. Çinli marangoz el işi ahşap araba..
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!