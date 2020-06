Çinli lidere Winnie The Pooh tepkisi

Çin ve Hindistan ordularının sınırdaki ölümcül kavgası sonrası Hintli sosyal medya kullancıları Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i sosyal medyadan hedef aldı.

Pazartesi gecesi Ladakh'ın doğusundaki Galvan Vadisi'nde Çin ve Hindistan askerleri sopalı, taşlı ve yumruklu kavga yaşanmış. Hindistan biri albay olmak üzere 20 askerinin kavgada öldüğünü açıklamıştı. Çin tarafı arbede de yaralanan ya da ölen askerlerin sayısı hakkında açıklama yapmamıştı. Her iki taraf da birbirini sınır hattını aşmakla suçluyor.

Olay 45 yıl sonra bölgede yaşanan ilk ölümlü çatışma olarak kayda geçmişti.

Çin bayrakları yakıldı

Hindistan'ın birçok şehrinde Çin karşıtı protestolar başlarken, eylemlerde Çin bayrakları yakıldı, Çin mallarının boykot edilmesi çağrıları yapıldı.

Başbakan Narendra Modi'nin seçim bölgesi olan Uttar Pradeş eyâletindeki Varanasi şehrinin yanı sıra Bihar, Gucerat ve Jammu'da da Çin karşıtı eylemler yapıldı.

Yerel ANI ve PTI haber ajanslarının aktardığına göre protestocular Çin malı eşyaları ve Şi'nin kuklalarını da yaktı.

1960'lı yıllarda Hint Silahlı Kuvvetleri gazileri için inşa edilen Hindistan'ın güney Delhi bölgesinde bulunan zengin Savunma Kolonisi (RWA) bölgesiyse Çin'e "savaş ilan etti."

RWA Başkanı Ranjit Singh açıklamasında Çin mallarının boykot edilmesini istedi, "Çin'in belini ekonomik olarak kırabiliriz. Hemen Çin mallarından uzak durun ve evinizde varsa onlardan kurtulun" dedi.

Bakandan 'Çin yemeği yasaklansın' çağrısı

Ülkenin Sosyal Adalet Bakanı Ramdas Atawale de Çin mallarına boykot çağrılarına katıldı.

Atawale Twiitter'daki paylaşımında "Çin ihanet eden bir ülke. Hindistan tüm Çin mallarını boykot etmeli. Ülkede Çin yemeği satan tüm restoran ve oteller kapatılmalı" dedi.

Sosyal medyada Winnie the Pooh tepkisi

Independent'in haberine göre; bazı Hintli sosyal medya kullanıcılarıysa olay sonrası, Şi'ye benzetilen çizgi film kahramanı Winnie the Pooh'un (Ayı Winnie) etiketini Twitter'da trend yaparak Çin'e tepkisini gösterdi.

Cinping'in çizgi kahraman ayı Winnie'ye benzeltimesi 2013'te ABD'ye yaptığı dönemin ABD Başkan'ı Barack Obama'yla birlikte çekilen fotoğrafının bazı bloglarda çizgi dizideki bir sahneyi andırdığına dikkat çekilmesiyle başlamıştı.

Bir sonraki yıl Şi ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nn bir fotoğrafı aynı benzetmeye uğramış, çeşitli benzetmelerin ortaya çıkamsı sonrası Çin hükümeti imajların medyada yayımlanmasını sansürlemişti.

2018'de Winnie The Pooh'la alakalı oyuncaktan filmlere kadar her şey yasaklanmıştı. Aynı yıl Disney'in Winnie The Pooh uyarlaması "Christopher Robin" adlı yapımın gösterimi de ülkede yasaklanmıştı.