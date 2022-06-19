Çinli generallerin ses kayıtları ortaya çıktı! Saldırı için harekete geçtiler

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Savaş ihtimali iki taraftan gelen sert açıklamalar ile artarken Çin'den sızan görüntü tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

Çinli generallerin ve yetkililerin Tayvan savaşı için hazırlandıkları toplantının ses kaydı sızdırıldı.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu toplantıdan çekilen bir karede ABD'de yaşayan Çinli muhalif grup tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

"Savaş başlatmaktan çekinmeyi"

Aynı habere göre, söz konusu toplantıda Çinli yetkililerin 140 bin askerden oluşan bir işgal planını tartıştıkları duyuluyor. Ses kaydında bir Çinli yetkilinin 'Savaş başlatmaktan ve Tayvan'ı ezmekten çekinmeyeceklerini' söylediğini anlar da yer alıyor.

Söz konusu kayıt, ABD'de yaşayan Çin doğumlu bir sürgün olan Wang Dinggang tarafından kurulan Lude Media tarafından kamuoyuna açıklandı. Lude Media kaydı üst düzey ordu mensuplarından aldıklarını öne sürdü.

Çin'e gözdağı: İki kere düşünün

Geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yetkililer, başkent Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını iddia ederek, Çin'i ada ülkesine saldırmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğinin altını çizmişlerdi.

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'in işgal kararı alması durumunda ülkesinin Yun Feng süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceği bilgisine yer vermişti.

Kun, 'Yung Fend füzeleri zaten Pekin'i vurabilir ve Tayvan'ın Pekin'e saldırma yeteneği var' demişti.

Çin uyarmıştı: Ezeriz

Bu açıklamadan birkaç gün önce ise Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' konusunda uyarılarda bulunan Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe sözlerine şöyle devam etmişti;

'Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız.'

Biden Çin'i uyarmıştı: Askeri olarak savunuruz

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Yaptığımız taahhüt bu' demişti.

Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin "Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir'' diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulunmuştu.