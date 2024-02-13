Çinli gençlerin ilk yatırım tercihi belli oldu

Çin Altın Birliği’ne göre, 2023 yılında ulusal altın tüketimi yıllık yüzde 8,78 artışla yaklaşık 1.090 tona ulaştı. Toplamda, altın takı tüketimi yıllık yüzde 7,97 artışla 706,48 tona, eski külçe ve madeni paralar ise yıllık yüzde 15,7 artışla 299,6 tona ulaştı.

25-34 yaş arası genç nüfus, altın tüketiminin ana gücü haline geldi

25-34 yaş arası genç nüfus, altın tüketiminin ana gücü haline geldi ve bu oran 2023’te yüzde 16’dan yüzde 59’a çıktı. Dernek, gelecekte 25 yaşın altındaki tüketicilerin yeni büyük altın alıcıları haline geleceğini söyledi.

Çinli gençler arasında artan altın talebinin arkasında çeşitli faktörler rol oynuyor. Bir yandan, China Chic fenomeni yeniden ortaya çıktıkça kuyumcular, geleneksel Çin estetiği ve kültürel unsurlarla aşılanmış daha şık altın takılar yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve giderek daha fazla genç tüketicinin ilgisini çekiyorlar.

Genç Çinliler ise altının sermaye piyasasında son yıllarda gösterdiği göreli yükseliş performansı nedeniyle altını bir yatırım malı olarak görüyor. Shanghai Altın Borsası’ndan elde edilen veriler, yüzde 99,99 saf veya üzeri altının fiyatının, 2023 başındaki açılış fiyatına göre yüzde 16,69 artışla Aralık 2023 sonunda gram başına 479,59 yuan seviyesinde kapandığını gösteriyor.

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