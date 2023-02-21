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Dünya Çinli diplomat: Batı, küresel egemenliğini korumaya çalışıyor
Dünya

Çinli diplomat: Batı, küresel egemenliğini korumaya çalışıyor

Çin Dış İlişkiler Direktörü Wang, Rusya ile stratejik ilişkilerini sürdürmek için gerekli imkanları olduğunu söyledi. İki liderin önderliğinde, Çin-Rusya ilişkileri "sağlam". Wang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunacaklarını belirtti. Rusya'nın güvenlik konseyi sekreteri de, iki ülkenin benzer yaklaşımlar sergilediğini vurgulayarak, Batı'nın küresel egemenliğini korumaya çalıştığını ve Rusya ve Çin'in zarar gördüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 22:01:00 -
Çinli diplomat: Batı, küresel egemenliğini korumaya çalışıyor

Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Vang, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde "sağlam" olduğunu belirterek, "(Rusya ile) Stratejik ilişkilerimizi sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz." dedi.

Yüksek düzeyde yapılan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Vang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vang, "Çin ile Rusya en büyük iki ülke, gezegenimizde barıştan sorumlu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesidir. Ülkelerimiz arasındaki temaslar büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.

"Batı, küresel egemenliğini ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyor"

Patruşev ise Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin dış konjonktüre bağlı olmadığını, iki ülkenin dünyadaki sorunların çözümü konusunda benzer yaklaşımlar sergilediğini belirterek, "Ülkelerimiz daha adil bir dünya düzeninin inşa edilmesinden yana. Kimliklerine ve geleneklerine dayalı olarak özgür egemen kalkınma yolunu seçen devletlerin sayısındaki artışı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Batı'nın küresel egemenliğini "ne pahasına olursa olsun" korumaya çalıştığını ve çok kutuplu dünya düzenine karşı çıktığına işaret eden Patruşev, Batı'nın, silah kontrolü dahil bazı alanlarda büyük öneme sahip uluslararası anlaşmaları tek taraflı olarak sonlandırdığını aktardı.

Patruşev, dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri ittifakların oluşturulması ile ilgili projelerin geliştirildiğine dikkati çekerek, "ABD ve müttefikleri, uluslararası hukukun evrensel normlarını sözde kurallara dayalı düzen ile değiştirmeye çalışıyor. Batı'nın Ukrayna'da başlattığı kanlı olaylar, örneklerden bir tanesidir. Tüm bunlar Rusya ve Çin'e karşı ve gelişmekte olan devletlerin zararına yapılmaktadır." diye konuştu.

Rusya ile Çin arasında uluslararası arenadaki etkileşim ve koordinasyonun ileride derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Patruşev, "Batı'nın itibarsızlaştırmak için kullandığı Tayvan, Sincan, Tibet ve Hong Kong konularında Pekin'i desteklediklerini" söyledi.

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