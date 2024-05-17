Çinli devlerden Türkiye'ye yatırım hamlesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ve Chery’nin Türkiye'de yatırım yapmaları için yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli elektrikli otomobil üreticileri BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bakan Kacır, yatırımlarla ilgili somut gelişmenin kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ettiklerini, iki şirket ile mesafe kat edildiğini belirterek, "Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar.” dedi.

"Avrupa pazarında büyümek istiyorlar"

Çinli otomotiv şirketlerine Türkiye’yi cazip kılan en önemli unsurlardan biri de Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üyeliği. “Çin markaları özellikle Avrupa pazarında büyümek istiyorlar” diyen Kacır, Gümrük Birliği üyeliğinin yanı sıra Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu altyapının da önem taşıdığını vurguladı.

Bloomberght'in haberine göre Kacır, “Biz de halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldik.” diye konuştu. Kacır, şirketlerle yatırım yeri ve sıfırdan yatırım konusunda teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Kacır’ın işaret ettiği dört firma arasında BYD ve Chery’nin yanı sıra MG ve Great Wall Motor da yer alıyor.

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"Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil"

“İleri düzey görüşmelere geçilen” iki firmadan Chery, İspanya’da üretim merkezi kuruyor. Kacır, Çinlilerin Avrupa’da yatırım planlarına ilişkin soruyu yanıtlarken “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil.” diye konuştu. Kacır, “Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü.” değerlendirmesini yaptı.