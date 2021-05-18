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Teknoloji Çinli bilim yazarından Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: O bir deha
Teknoloji

Çinli bilim yazarından Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: O bir deha

Çinli bilim yazarı Song Yiçang, yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsetti. Song, Selçuk Bayraktar için "SİHA alanında deha" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 15:22:00 -
Çinli bilim yazarından Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: O bir deha

Çinli bilim yazarı Song Yiçang, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Selçuk Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı. Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi" dedi.

Song Yiçang ayrıca, "Jobs'un Apple ile telefon alanına girmesi ve sonrasında akıllı telefon teknolojisinde ilk sıraya yerleşmesine benziyor" değerlendirmesini de yaptı.

Çinli yazar programda, Bayraktar'ın öz geçmişine ilişkin de bilgi vererek, ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığını, daha sonra ülkesine döndüğünü anımsattı.

Yazar Song'un "A Lonely Queen of the North", "The Empires On the Sea", "Flames on the Sea" ve "Sailing to the Deep Ocean" adlı kitapları bulunuyor.

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