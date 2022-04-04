Çinli bilim insanından balçık görünümlü, seyahat edebilen hareketli robot icadı!

Hong Kong Çin Üniversitesinden bilim adamları yanlışlıkla yutulan cisimleri çıkarabilecek dar alanlarda seyahat edebilen hareketli manyetik balçık görünümlü mini bir robot geliştirdi. Böylece robotun yutulan küçük bir pilin veya benzer bir maddenin verdiği zararı azaltmada yararlı olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, mıknatıslar tarafından kontrol edilen slime'ın aynı zamanda iyi bir elektrik iletkeni olduğunu ve elektrotları birbirine bağlamak için kullanılabileceğini söylüyor.

Slime'ı uygulayan Çin Üniversitesi'nden Prof Li Zhang, serbest bırakılan maddenin gerçek bilimsel araştırma olduğunu vurguladı.

Advanced Functional Materials'da yayınlanan bir çalışmada uygulama "manyetik slime robotu" olarak tanımlandı.

Zhang, "Nihai hedef, onu bir robot gibi dağıtmak," dedi ve şu an için slime'ın özerklikten yoksun olduğunu da sözlerine ekledi.

Zhang, slime'ın "elastik" özelliklere sahip olduğunu ve bunun "bazen katı gibi, bazen sıvı gibi davrandığını" söyledi.

Ekibin tıbbi bir ortamda test etmek için acil bir planı olmasa da bilim adamları, balçıkların sindirim sisteminde, örneğin yutulan küçük bir pilin verdiği zararı azaltmada yararlı olabileceğini düşünüyorlar.

Bununla birlikte, balçıktaki manyetik parçacıklar zehirli.

Slime, kendisi harici mıknatıslar uygulandığında seyahat etmek, döndürmek veya O ve C şekilleri oluşturmak üzere manipüle edilebilmesi için manyetik parçacıklar içeriyor.

Kaynak: Yenişafak