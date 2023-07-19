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Dünya Çinli bakan 3 haftadır ortada yok
Dünya

Çinli bakan 3 haftadır ortada yok

Yeniakit Publisher
2023-07-19 10:08:00 -
Çinli bakan 3 haftadır ortada yok

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın 25 Haziran’dan bu yana kamuoyu önünde görülmemesi, spekülasyonlara neden oldu.

Son olarak 25 Haziran’da Rus, Vietnamlı ve Sri Lankalı yetkililer ile yaptığı görüşmelerde görüntülenen Qin Gang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in bu ayki Pekin ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelere katılmazken, yine Çin’e giden ABD İklim Temsilcisi John Kerry ile de bir araya gelmedi.

Temmuz ayı başında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’in Pekin’de Çinli bakanla yapması beklenen ziyaret sebep belirtilmeden iptal edilmişti.

Çinli bakanın ortadan kaybolmasının spiker Fu Xiaotian ile yaşadığı ilişkiyle alakalı olduğu öne sürülüyor.

İLİŞKİSİ YÜZÜNDEN Mİ?

Gang’ın geçen hafta da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Endonezya Zirvesi’ne Pekin’nin delegasyonuna liderlik etmesi planlanırken, zirveye kısa süre kala delegasyonun başına başka bir isim getirilmişti. Amerikan New York Times gazetesi, Gang’ın “ortadan kaybolmasının nedeninin “Hong Konglu bir spiker ile yaşadığı ilişki olabileceği” iddiasına yer verdi.

Bakanın sağlık problemleri nedeniyle geri planda olduğu yorumları da yapılırken, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin net bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.
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