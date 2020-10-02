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Sağlık Çinli araştırmacılar, anne sütünün korona virüsü öldürebileceğini keşfetti
Sağlık

Çinli araştırmacılar, anne sütünün korona virüsü öldürebileceğini keşfetti

Anne sütü, Çinli bilim insanlarının yeni araştırmasına göre Kovid-19’u önleyebiliyor ve tedavi edebiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:47:00 -
Çinli araştırmacılar, anne sütünün korona virüsü öldürebileceğini keşfetti

Pekin’de bir araştırma ekibi, anne sütünün Sars-Cov-2’ye maruz kalan hücreler üzerindeki etkilerini test etti.

Hayvanlara ait böbrek hücrelerinden genç insanların akciğer ve bağırsak hücrelerine kadar Test edilen hücre tipleri çeşitlilik gösterse de sonuçlar aynıydı: Çoğu canlı virüs suşu süt tarafından öldürülmüştü.

Bulgularını cuma günü biorxiv’de yayımlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen iki makalede açıklayan araştırma ekibi, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Anne sütü virüsün hücreye bağlanmasını, girişini ve hatta girdikten sonra çoğalmasını engelledi.”

Bu çalışma, koronavirüs taşıyan annelerin emzirmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü’nü destekler nitelikte.

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