Çinli araştırmacılar, anne sütünün korona virüsü öldürebileceğini keşfetti

Pekin’de bir araştırma ekibi, anne sütünün Sars-Cov-2’ye maruz kalan hücreler üzerindeki etkilerini test etti.

Hayvanlara ait böbrek hücrelerinden genç insanların akciğer ve bağırsak hücrelerine kadar Test edilen hücre tipleri çeşitlilik gösterse de sonuçlar aynıydı: Çoğu canlı virüs suşu süt tarafından öldürülmüştü.

Bulgularını cuma günü biorxiv’de yayımlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen iki makalede açıklayan araştırma ekibi, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Anne sütü virüsün hücreye bağlanmasını, girişini ve hatta girdikten sonra çoğalmasını engelledi.”

Bu çalışma, koronavirüs taşıyan annelerin emzirmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü’nü destekler nitelikte.