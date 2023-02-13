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Gündem Çinli arama kurtarma personeli bu yüzden Müslüman oldu! Allahım sen ne büyüksün
Gündem

Çinli arama kurtarma personeli bu yüzden Müslüman oldu! Allahım sen ne büyüksün

Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf adını aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 20:14:00 -
Çinli arama kurtarma personeli bu yüzden Müslüman oldu! Allahım sen ne büyüksün

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim’i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz’a teslim etti.

Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang’a hediye etmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi.

 

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