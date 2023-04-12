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Dünya Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip!
Dünya

Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 13:58:00 -
Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip!

Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu Tongyi Qianwen'i piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

Çinli teknoloji devi Alibaba, son aylarda revaçta olan yapay zeka botu ChatGPT'ye rakip geliştirdi.

Şirketin bulut bilgi işlem biriminden yapılan açıklamada, Tongyi Qianwen adı verilen botun 'yakın gelecekte' Alibaba'nın sistemlerine entegre edileceği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir tarih verilmedi.

Bununla birlikte şirket, Tongyi Qianwen'in toplantılardaki konuşmaları yazılı notlara çevirme, e-posta yazma ve iş teklifleri hazırlama gibi bir dizi işlevi olacağını kaydetti.

Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, son aylarda pek çok kullanıcı tarafından ilgi görmüştü.
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Alibaba ise, bu yılın başında ChatGPT'ye rakip çıkaracağını bildirmişti.

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